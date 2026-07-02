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Yerel Bisikletli hırsız yakalanmasa bütün mahalleyi soyacaktı
Yerel

Bisikletli hırsız yakalanmasa bütün mahalleyi soyacaktı

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Adana'da bisikletiyle dolaşan bir şüpheli, tuvaleti kullanacağını söyleyerek girdiği restorandan cep telefonu, iki gün sonra da aynı yöntemle girdiği caminin gasilhanesinden seyyar merdiven çaldı.

Adana'da bisikletiyle dolaşan bir şüpheli, tuvaleti kullanacağını söyleyerek girdiği restorandan cep telefonu, iki gün sonra da aynı yöntemle girdiği caminin gasilhanesinden seyyar merdiven çaldı.

İddiaya göre, bisikletiyle bölgeye gelen Emre Cem K. (34), tuvaleti kullanmak istediğini söyleyerek bir restorana girdi. Ellerini yıkadıktan sonra bir süre içeride bekleyen şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra kasanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıp hızla uzaklaştı.

Şüphelinin 20 Haziran'da ise aynı yöntemle Serinevler Camii'nin gasilhanesine girdiği, burada bulunan seyyar merdiveni çalarak bisikletiyle kaçtığı öğrenildi. Her iki hırsızlık anı da iş yeri ve güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İhbarlar üzerine çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan araştırmada Emre Cem K.'nin ayrıca bir otomobilden ses sistemi ile tornavida takımı, bir inşaat kulübesinden ise sunta kesme makinesi çaldığı tespit edildi.

Şüphelinin Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bulunduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı bisikletiyle dolaştığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki incelemede şüphelinin 'Uyuşturucu kullanma' ve 'Hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. İfadesinde gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarını kabul eden Emre Cem K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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