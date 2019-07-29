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Bisikletçiler Festa 2200’de Erciyes’i yaşayıp Kayseri’yi keşfettiler

Erciyes’te düzenlenen ve Türkiye’nin 40 vilayetinden 300 maceracı bisikletçinin katıldığı Festa 2200 Bisiklet Festivali tamamlandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
Bisikletçiler Festa 2200’de Erciyes’i yaşayıp Kayseri’yi keşfettiler

Erciyes’te düzenlenen ve Türkiye’nin 40 vilayetinden 300 maceracı bisikletçinin katıldığı Festa 2200 Bisiklet Festivali tamamlandı. Katılımcılar 4 gün süren organizasyon boyunca Kayseri’nin eşsiz güzelliklerini görme imkanı elde etti.


Bisikletin merkezi konumuna gelen Erciyes Dağı’nda yaz mevsiminde çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarışlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Spor A.Ş Kaytur, Ulaşım A.Ş, Erkut İnşaat, Develi Belediyesi ve Kayseri Bisiklet Derneği işbirliği ile bu yıl ikinci kez organize edilen Festa 2200 Bisiklet Festivali Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce bisikletçiyi kültür, tarih ve tabiat ile buluşturdu.


25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen bisiklet festivaline, ülkemizin 40 farklı vilayetinden büyüğünden küçüğüne her yaştan 300 maceracı bisikletçi Erciyes Dağı’nın 2.200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi’nde, Erciyes A.Ş. tarafından festival için özel olarak hazırlanan kamp alanında konaklayıp daha önce hiç görmedikleri yerleri keşfetme imkanı elde ettiler.


Dört günlük festival süresinde gündüzleri bisikletlerle pedal çevirerek Kayseri’nin tarihi ve tabi güzelliklerini görme fırsatı elde eden bisikletçiler, akşamları kamp ateşi eşliğinde dağdaki eğlencelerle yorgunluk attı. 7’den 70’e her yaş grubundan bisiklet tutkununun büyük ilgi gösterdiği festivale şehir dışından gelen engelli fertler ve çocuklu aileler de katılım sağladı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımcılarla birlikte bisiklet sürerek start verdiği festivalin ilk günü birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’nin merkezinde pedal çeviren bisikletçiler, ikinci günde birçok tabiat güzelliğini bünyesinde barındıran Develi ilçesini turladı. Üçüncü günde Erciyes’in eteklerinde yaşayan yılkı atlarının eşsiz görsel şölenine şahitlik eden festival katılımcıları son gün ise Erciyes Dağı’ndaki emsalsiz bisiklet parkurlarında pedal bastı. Misafirler şehrimizde güzel hatıralar biriktirip, yeni dostluklar kurarak Erciyes’ten tebessümle ayrıldılar. Bisiklet camiasından büyük takdir toplayan Festa 2200’ün önümüzdeki yıllarda uluslararası formata bürünmesi için Erciyes A.Ş. çalışmalar başlatacak.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
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