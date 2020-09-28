Biruni Üniversitesi’nden önemli açıklama: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz

Açıklamada üniversiteye bağlı hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mahir Cengiz’in gözaltı sürecinin yakından takip edildiğini belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Üniversitemize bağlı Sağlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren hastanemizde başhekim olarak görev yapan Doç. Dr. Mahir Cengiz 25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen kolluk faaliyeti kapsamında gözaltına alınmıştır.

Bu durumdan çeşitli medya mecralarına ve haberlere yansımasıyla bilgimiz olmuştur. Kurumumuzda çalışan tüm diğer personelimiz gibi adı geçen personelin de göreve başlamadan önce detaylı güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğunu önemle ve öncelikle vurgulamak isteriz. Bu konudaki hassasiyetimiz uzun yıllardır devam etmekte olup, yasal çerçevede kalmak kaydıyla tüm idari otoritelerle irtibat içerisinde kalınarak personel istihdamına yönelik usul ve politika yürütülmektedir.” Ayrıca “Adli makamlarla iş birliği içerisinde hareket edildiğini, adli soruşturmanın yakinen takip edildiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz” ifadesine yer verildi.