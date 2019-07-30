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Birol Aydın, özel sporcuların başarısının sırrını açıkladı

- Özel sporcular, Finlandiya'nın Tampere kentinde gerçekleştirilen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı ve madalyalarla dikkati çekti- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın:"Finlandiya'dan böyle bir başarı geliyorsa bu sporcularımızı kategorilere ayırarak kendi alanlarında yarıştırmamızdan kaynaklanıyor"- "(Ali Topaloğlu'nun dünya rekoru kırması) Ali bir patlama yapacaktı, bunu Finlandiya'da yapmış oldu"- "Bugün ülkemizde engelliler altın çağını yaşıyorsa, bunun en önemli sebebi onların arkasında duran ve onlara destek veren Cumhurbaşkanımızdır"- "Anadolu Ajansı, yaptığı haberlerle özel sporcuların başarılarının yayılmasında gerçekten çok büyük katkı sağladı"

30 Temmuz 2019 Salı 11:20
Birol Aydın, özel sporcuların başarısının sırrını açıkladı


ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Finlandiya'da elde edilen başarının tesadüfi olmadığını belirterek, başarının federasyonun engelli sporcuları ilk kez otizm, mental ve down sendromlu diye kategorilere ayırarak kendi alanlarında yarışmalarını sağlamasıyla geldiğini söyledi.

Özel sporcular, Finlandiya'nın Tampere kentinde gerçekleştirilen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı ve madalyalarla dikkati çekti.

Organizasyonda atletizm ve masa tenisi branşlarında mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalya elde etti.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla hazırlandıklarını dile getirdi.

Federasyon olarak yarışmalara çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Aydın, "2012'de bayrağı devraldığımız günden itibaren çabalıyoruz. İşin mutfağından gelen bir ekibimiz var. Bu yarışmaya 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla hazırlandık. Ayrıca, ülkemizde ilk kez engelli sporcular otizm, mental ve down sendromlu olarak kategorilere ayrıldı. Çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Bugün eğer Finlandiya'dan böyle bir başarı geliyorsa bu, sporcularımızı kategorilere ayırarak kendi alanlarında yarıştırmamızdan kaynaklanıyor. Planlı ve programlı bir çalışmanın meyvesini aldık." ifadelerini kullandı.

Aydın, şampiyonada gülle atmada yarışan down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu'nun dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmasını da değerlendirdi.

Ali'nin 10,96 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Aydın, "Ali, çok yetenekli bir sporcumuz. Kendisinden çok ümitliydik. Bu rekoru kırmasını gerçekten bekliyordum. Ali bir patlama yapacaktı, bunu Finlandiya'da yapmış oldu. Önümüzdeki yıllarda Ali'den daha büyük başarılar bekliyoruz." diye konuştu.


- "Engelliler artık kapalı kapılar ardında kalmayacak"


Türkiye'nin engelli spor alanında dünyada önemli bir yerde olduğunu dile getiren Aydın, federasyon olarak her engelliye en az bir spor yaptırma amacında olduklarını kaydetti.

Başarıların tesadüfi olmadığını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün engelli spor alanında dünyada önemli bir konuma sahip. Her gün kendisini geliştiren bir federasyonumuz var. Göreve geldikten sonra kulüp ve sporcu sayımızda ciddi bir artış yaşandı. Kulüp bazında 70'ten 530'a gelirken, sporcu sayımız da 7 binden şu anda 30 binlere ulaştı. Federasyon olarak iki dönemdir tam anlamıyla kenetlenmiş durumdayız. Artık engelliler evlerinden çıkmaya başladı. Engelliler artık kapalı kapılar ardında kalmayacak. 81 ilde teşkilatlanıp her engelliye mutlaka bir spor yaptırmanın peşindeyiz. Engellileri spor sahalarına davet ediyoruz. Engelleri sporla aşmayı düşünüyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Aydın, "Bugün ülkemizde engelliler altın çağını yaşıyorsa, bunun en önemli sebebi onların arkasında duran ve onlara destek veren Cumhurbaşkanımızdır. Bize her türlü desteği ve imkanı sundu. Biz de o imkanlar boşa çıkmasın diye gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyona öncesi özel sporcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a madalya için söz verdiğini ifade eden Aydın, sporcular döndükten sonra madalyalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarete gideceklerini belirtti.

Başkan Aydın, Anadolu Ajansının özel sporculara yönelik yaptığı haberlerle farkındalık oluşturduğuna da dikkati çekerek, "Anadolu Ajansı, yaptığı haberlerle özel sporcuların başarılarının yayılmasında gerçekten çok büyük katkı sağladı. Eğer onlar bu alana duyarsız olsaydı belki bu kadar ses getirmeyecekti. Ailelerden o kadar güzel telefonlar alıyorum ki ağlayanlar var. Size de çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:20
  1. Birol Aydın
  2. Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası
  3. madalya
  4. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

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