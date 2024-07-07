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Gündem ‘Birlikte yöneteceğiz’ demişlerdi meğer akrabalarını kastetmişler
Gündem

‘Birlikte yöneteceğiz’ demişlerdi meğer akrabalarını kastetmişler

Yeniakit Publisher
2024-07-07 09:07:00 -
‘Birlikte yöneteceğiz’ demişlerdi meğer akrabalarını kastetmişler

Daha önce ağabeyini yönetici yapan CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, bu kez eski milletvekili arkadaşı Ali Haydar Hakverdi’yi hem danışmanı yaptı hem de BASKİ’nin başına getirdi. Akın, Hakverdi’nin baldızını ise Genel Sekreter Yardımcısı yaptı

CHP'li Belediyelerde eş, dost ve akrabaya ballı koltuk atamaları sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eski milletvekili arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem danışmanı yaptı hem de Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (BASKİ) başına getirdi. Bununla da yetinmeyen Akın, Hakverdi'nin baldızı Aslı Aynaoğlu'nu da Genel Sekreter Yardımcısı yaptı.

Balıkesir'de CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici yapan ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelinini ise belediyede işe alan Başkan Ahmet Akın, eş ve dost atamalarına devam ediyor. Akın bu kez de, 25 ve 26'ncı dönem CHP Ankara Milletvekilliği yapan yakın arkadaşı Ali Haydar Hakverdi'yi hem kendisine danışman yaptı hem de ciddi bir bütçeye sahip olan BASKİ'ye yönetici olarak aldı. CHP'li Başkan Ahmet Akın'ın, arkadaşına yaptığı kıyak bununla da sınırlı kalmadı. Akın, Hakverdi'nin baldızı olan Aslı Aynaoğlu'nu ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi.

'BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ' DERKEN MEĞERSE AKRABALARINI KASTETMİŞ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yerel seçim sürecinde vatandaşlarla yaptığı buluşmalarda "Balıkesir'i, Balıkesirlilerle birlikte yöneteceğiz" demişti. Başkan Akın'ın göreve geldikten sonra eşi, dostu, akrabası kim varsa belediyede işe almasıyla ilgili konuşan vatandaşlar, "Seçim öncesi 'birlikte yöneteceğiz' demişti. Demek akrabalarıyla birlikte yönetecekmiş. Biz yanlış anlamışız" diyerek tepkilerini dile getirdi.
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