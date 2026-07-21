'Birlikte Güzeliz' projesi kapsamında çocuklar gönüllü kuaförlerle bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Birlikte Güzeliz” projesinin ikinci etkinliğini düzenledi. İstanbul Kuaförler Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal destek projesi kapsamında Gaziosmanpaşalı çocuklar, gönüllü kuaförlerle bir araya geldi.

Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Ali Yatkın, belediye yöneticileri, çocuklar ve aileler katıldı. Programda protokol üyeleri, gönüllü kuaförler ve ailelerle buluşarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlayan etkinlikte, gönüllü kuaförler gün boyunca saç kesimi ve bakım hizmeti sundu. Kuaför koltuğuna heyecanla oturan çocuklar, yeni saç modelleriyle aynaya baktıkları ilk anda yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Aileler ise çocuklarının yaşadığı sevince ortak olurken, etkinlik boyunca neşeli ve samimi anlar yaşandı.

Projeyle çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarına destek olmanın yanı sıra onların kendilerini daha mutlu ve özgüvenli hissetmelerinin sağlanması, sosyalleşmelerinin desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Gönüllü kuaförlerin özveriyle sunduğu destek, çocukların yüzlerindeki tebessümle karşılık buldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, projenin gönüllülük ve birlik kültürünü güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Kadın kuaförlerimizle gerçekleştirdiğimiz kahvaltı buluşmasında kuaförümüz Zeynep Aslan’ın önerisi sonucunda ‘Birlikte Güzeliz’ projesini hayata geçirdik. İlk etkinliğimizin ardından aldığımız güzel geri dönüşler, doğru bir adım attığımızı bize gösterdi. Bugün ise İstanbul’un dört bir yanından gelen gönüllü kuaförlerimizin katkısıyla çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz. Bu proje tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen bir iyilik hareketi. Özel çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine dokunabilmek, onların hayatına küçük de olsa bir mutluluk katabilmek bizim için çok kıymetli. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak toplumun her kesimine ulaşan sosyal dayanışma projelerini artırmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyona destek veren İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na, tüm gönüllü kuaförlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik sonunda çocuklar yeni saç modelleriyle hatıra fotoğrafları çektirirken, aileler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Birlikte Güzeliz” projesi kapsamında gönüllülük kültürünü yaygınlaştıran ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren sosyal sorumluluk çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.