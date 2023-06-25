Birleşmiş Milletlerden haddi aşan LGBT çıkışı!
Türkiye genelinde yürüyüş yapmak isteyen LGBT'li sapkınlara emniyet tarafından geçit verilmiyor.
İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere sapkınlar 25 Haziran pazar günü sokaklara dökülerek sözde onur yürüyüşü yapmak istedi.
Valiliklerin açıkladığı "yasak" kararı doğrultusunda, emniyet güçleri LGBT'lileri önce "dağılın" diye uyardı.
Türkiye'nin hemen her noktasında taşkınlık çıkartan sapkınlara müdahale geldi.
Arbedeler ülke genelinde sürerken, Birleşmiş Milletlerden haddi aşan bir açıklama yapıldı.
Birleşmiş Milletler Cinsel Yönelim Uzmanı Victor Madrigal, "Türkiye, LGBT bireylerin yürüyüşüne engel olmamalı." ifadelerini kullandı.
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