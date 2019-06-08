Birleşme teklifinde hayal kırıklığı

Groupe Renault, Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) birleşme teklifini geri çekmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada grubun teklifi derinlemesine değerlendirme imkânı bulamadığından dolayı hayal kırıklığı içinde olduğu ifade edildi.

FCA’nın önerisinin Renault-Nissan- Mitsubishi İttifakı’nın çekiciliğinin bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca “Nissan’ın bu konudaki yapıcı tavrından duyduğumuz mutluluğu belirtir, FCA’ya da gösterdiği çaba ve Renault Yönetim Kurulu üyelerine güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu doğru zamanlı teklifin Avrupa merkezli bir global otomotiv devi oluşturacağı aşikâr bir çaba olduğunu düşünüyoruz” denildi.