Birleşik Krallık'ın ilk başörtülü belediye başkanı, istifa etti

2019-2020 yılları arasında Londra'nın Islington bölgesinde belediye başkanlığı görevinde olan Somali kökenli Rakhia İsmail, İşçi Partisinde azınlıklara yönelik ayrımcılık yapıldığını belirtti.

Rakhia İsmail, belediye başkanı olduğu dönem içerisinde Müslümanlara yönelik bir bayram organizasyonu düzenleme girişiminde bulunduğunu fakat bunun İslam karşıtı üyelerce engellendiğini ifade etti.

Partisinin grup toplantılarında bazı partililerin kendisinden susmasını istediğini belirten Rakhia İsmail, ülkede azınlık mensubu biri olarak sesinin olmadığını söyledi. İsmail, 6 yıl boyunca partisinde değerlerine saygı gösterilmediğini ifade etti.

İlk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, beyaz erkeklerin isteklerine izin veren bir sistem olduğu ve siyah bir kadın olarak partisinde devamlı ırkçılığa maruz kaldığından dolayı partisinden istifa ettiğini açıkladı.