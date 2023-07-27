Birleşik Arap Emirlikleri'nde yas ilan edildi! Erdoğan'dan Al Nahyan'a taziye telefonu

Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Nahyan ailesinin acı günü...

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık Divanı, Abu Dhabi Emiri temsilcisi Şeyh Said bin Zayed Al Nahyan'ın sağlık sorunları yaşadığını açıklanmıştı.

BAE resmi ajansında yer alan habere göre, birkaç gün önce sağlık sorunu yaşadığı açıklanan Said bin Zayid'in vefat haberi Başkanlık Divanı tarafından duyuruldu.

3 gün yas ilan edildi

Başkanlık Divanı'nın açıklamasında, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiği ve bu süre zarfında bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cenaze töreni düzenlendi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatını kaybeden Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayed Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene devlet erkanları ve aile yakınları katıldı.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek bugün hayatını kaybeden kardeşi için başsağlığı diledi.