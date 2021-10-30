Birleşik Arap Emirlikleri o mahkumları Yemen’e neden gönderiyor?

Yerel bir yetkilinin açıklamasına göre, 2015-2017 yılları arasında Guantanamo Cezaevi'nden BAE'de bir hapishaneye nakledilen 18 Yemenli ve 1 Rus'un bulunduğu gruptan 12 kişi Yemen'e gönderildi. ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan ve Pakistan'da ele geçirilen gruptan 6 kişi daha önce Yemen'e iade edilmişti.

Reuters'ın haberine göre, Yemen hükümetinden bir yetkili, 12 Guantanamo tutuklusunu taşıyan bir BAE askeri uçağının Çarşamba günü Yemen güneyinde bulunan Hadramevt eyaletindeki el-Mukalla'ya iniş yaptığını doğruladı.

Avukat Abdulrahman Barman, Yemen yönetiminin tutukluların aileleriyle iletişime geçerek, 2015'ten beri BAE ordusunun kontrolünde olan el-Rayan hava üssüne aktarılacak olan hükümlülerin serbest kalmaları konusunda hazırlıkta bulunmalarını istediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları grupları, Abu Dabi ve Washington'a yönelik yaptığı açıklamalarda, tutukluların daha fazla işkence ve gözaltı riskiyle karşı karşıya kalma ihtimallerinin olduğu Yemen'e iadelerini durdurmaya çağırdı.

BM yetkilileri geçtiğimiz yıl 18 tutuklunun ülkelerine geri gönderilmelerini onaylayan belgeleri imzalamaya zorlandıklarını, imza atmamaları halinde süresiz olarak BAE gözetiminde tutulacaklarını duyurmuştu.