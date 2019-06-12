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"Birleşik Arap Emirlikleri, ikinci İsrail olmak istiyor!"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, silahlanmaya milyarlarca dolar bütçe ayıran BAE için, "Bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor." ifadesiyle yüklendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:05
"Birleşik Arap Emirlikleri, ikinci İsrail olmak istiyor!"

Ortadoğu ülkelerinin büyük miktarlardaki silah ithalatını eleştiren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ayrıca hedef aldı ve bu ülkenin bölgedeki ‘ikinci İsrail’ olmaya çalıştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Press TV tarafından aktarılan konuşmasında, “Bölgede bulunan üç ülke, ABD ile ilişkileri sayesinde güvenliklerini sağlayacaklarına inanıyor.” ifadelerini kullandı.

Ancak bu ülkelerin ABD’den güvenlik ithal edemeyeceğini vurgulayan Zarif, çünkü ‘bu silahların İsrail’in amaçlarını yerine getirmek amacıyla kullanıldığını’ söyledi.

Zarif, “Birleşik Arap Emirlikleri silahlanmaya milyarlarca dolar harcıyor ve bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor” dedi.

Savunmaya en çok yatırım yapan ikinci ülke

Uluslararası askeri donanım, silah ve mühimmat satışlarını takip eden İsveç'teki Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) raporuna göre, Birleşik Arap Emirlikleri 2014 yılında savunma için 22.8 milyar dolar harcadı. Bu miktarla Ortadoğu’da savunmaya en fazla harcama yapan ikinci ülke olurken, dünyada da 14’üncü sırada yer aldı.

İrlanda merkezli bir Pazar araştırma şirketi olan Research and Markets’e göre ise, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2013 ile 2017 yılları arasındaki yıllık ortalama savunma harcaması 23.4 milyar dolar oldu. Ülkenin Yemen’deki askeri varlığına işaret eden kurum, bu miktarın 2023’e kadar yüzde 150 artacağı tahmininde bulundu.

"Her şey mümkün"

Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Körfezi’nde petrol yüklü tankerlere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmayı yürütüyor. ABD, olaya dahil olduğuna dair bir kanıt olmadığı halde saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor. İran-ABD ilişkilerinin pek çok açıdan gerilmesiyle birlikte bölgedeki tansiyon da giderek artıyor.

Cevad Zarif, Ortadoğu’da artan bu gerilime de değindi ve ABD’nin İran tehdidini öne sürerek bölgede askeri varlığını artırdığını hatırlattı.

Zarif, “Askeri ve ekonomik savaş arasında bir fark yok. Gerilim koşullarında her şey mümkün ve bölge en büyük kurban” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:05
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. Press TV
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. BAE
  5. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü
  6. Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI
  7. Ortadoğu
  8. Research and Markets

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