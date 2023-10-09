Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi çağrı yaptı: Acil şiddet sonlansın diyerek resmen açıklandı! Tek taraf değil iki tarafta...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hamas'ın Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail şehirleri ve köylerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, nüfus bölgelerine binlerce roket fırlatma dahil olmak üzere ciddi ve tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor" denildi.

İsrailli sivillerin evlerinden rehin alındığına dair haberlerden derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, " "Her iki taraftaki sivillerin uluslararası insan hakları hukuku uyarınca tam korumaya sahip olmaları ve çatışmanın hedefi olmamalarının gerekliliğine" vurgu yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, "sivillerin tam koruma altında olması gerektiği ve çatışmada etkilenmemeleri gerektiği" konusuna vurgu yaparak "bölgesel bir çatışmanın veya daha geniş bir çatışmanın yaşanmasını engellemek için diplomatik çabaların sarf edilmesi gerektiğini" ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, "sivillerin tam koruma altında olması gerektiği ve çatışmada etkilenmemeleri gerektiği" konusunda vurgu yaparak "bölgesel bir çatışmanın veya daha geniş bir çatışmanın yaşanmasını engellemek için diplomatik çabaların sarf edilmesi gerektiğini" ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca, şiddet eylemlerinin bölgesel istikrarsızlığı artırabileceğini ve daha geniş sonuçlara yol açabileceğini belirterek gerilimi durdurmak için uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

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BAE, uluslararası toplumun, bölgedeki devam eden diyalog, iş birliği ve bir arada yaşama çabalarını engellemeye yönelik bu şiddet içeren girişimlere karşı kararlı olması ve bölgedeki insanların daha fazla acı çekmemesi için yeni bir yıkıma izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

BAE ayrıca, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında durumu sakinleştirmek ve gerilimi mümkün olan en kısa sürede azaltmak için tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

al-ain'in haberine göre: BAE, uluslararası toplumu kapsamlı ve adil barışa ulaşmak için tüm çabaları ilerletmeye ve bölgenin yeni şiddet, gerginlik ve istikrarsızlık seviyelerine sürüklenmesini önlemeye çağırdı.