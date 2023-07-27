Birleşik Arap Emirlikleri 2022'de en fazla seçilen ülke oldu! İlan etti: BAE'yi seçmeye başladılar! İşte rakamlar

Arap Yatırım ve İhracat Kredisi Garanti Kurumu “Daman”, 2022 yılında Arap ülkelerine gelen doğrudan yabancı yatırım projesi sayısının yüzde 74 artışla 1617 projeye, yatırım maliyetinin ise yüzde 358 artışla 200 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Kurumun bugün Kuveyt Devleti'ndeki merkezinden yayınladığı Arap ülkelerindeki 2023 yılı yatırım ortamına ilişkin 38. yıllık rapora göre, projelerin yüzde 53’ü Mısır’da, yüzde 57’si BAE’de gerçekleştiği belirtildi.

Son 20 yılda bölgedeki kümülatif değeri, iki milyondan fazla iş fırsatı sağlayan 16.000'den fazla projeyle 1,5 trilyon dolara ulaştı.

Daman Genel Müdürü Abdullah Ahmed Al-Subaih, faaliyet raporunun açılışında yaptığı açıklamada, kurumun 30'dan fazla uluslararası kuruluş tarafından yayınlanan 155 bileşik ve alt göstergeyi izlemesinin, Arap ülkelerinin küresel sıralamasında 4 ana gruptaki değişiklikleri ortaya koyduğunu söyledi.

2022 yılı boyunca bölge ülkelerindeki yatırım ortamına ilişkin göstergelerin (politik, ekonomik, organizasyonel ve üretim unsurları) değerlendirildiği dile getirdi.

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Al-Sabeeh, Arap ülkelerinin uluslararası göstergelerdeki pozisyonundaki değişimin nihai sonucunun bölgeye gelen doğrudan yabancı proje sayısına ve bunların yatırım maliyetlerine olumlu yansıdığını belirtti.

Rapor verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri, yaklaşık 923 projeye sahip olarak ülke bazında en çok proje çeken ülke oldu. Enerji sektörü, toplam yatırım maliyeti açısından yüzde 60 pay ile öne çıkan bir sektördü, yazılım sektörü ise projelerin sayısı açısından yüzde 23,4'lük pay ile ilk sıradaydı.

Al-Sabeeh, 2022 yılında Arap ülkelerine gelen bireysel yatırımların da devam ettiğini, doğrudan yabancı yatırımların yüzde 84 artarak 245 projeye ve yatırım maliyetinin yüzde 623 artarak 45.6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Al-Sabeeh ayrıca, bölge ülkelerinin politika, ekonomi ve kurumsal yapılardaki değişiklikleri hızlandırarak yatırım iklimini iyileştirmek için kapsamlı planları hızla hayata geçirmenin önemine vurgu yaptı. Böylece, bölgedeki ve dünyadaki politik ve ekonomik durumlar göz önünde bulundurularak yabancı yatırımların bölgeye çekilmesinde daha rekabetçi hale gelinmesi hedefleniyor.

Daman, dünyada çok taraflı yatırım güvencesi sağlayan ilk kurum olup, 2023 Haziran sonunda 27 milyar dolarlık birikmiş işlem büyüklüğüne ulaşarak altın yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Kurum, Arap ülkelerinde yatırım iklimini iyileştirmeye ve Arap ihracatını dünya genelinde çeşitli ülkelere teşvik etmeye yönelik çabalarını sürdürüyor.

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