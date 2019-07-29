Birkaç malzemeyle evinizin mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz!

Kim istemez evinin misler gibi kokmasını. Temizlik yaptıktan sonra evde yayılan o şahane koku birkaç saat sonra ortadan kaybolur. Özellikle temizlik sırasında kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız; kokuların kalıcılığı birkaç saati geçmez. Ee, her gün de dip köşe temizlik yapmak mümkün olmadığına göre; evinizin mis gibi kokması için oda kokularına, tütsülere ihtiyaç duyabilirsiniz. Elbette, bu ürünleri piyasada bulmanız son derece kolay. Ama içlerinde bolca kimyasalın bulunduğu bu ürünler yerine birkaç malzeme ile kendi ev kokunuzu hazırlayabilirsiniz.

Ev kokusu / tütsünün faydaları nelerdir?

Güzel bir koku sakinleşmenize yardım edecektir. Hazırladığınız tütsüyü yakıp bir fincan kahve ile kitap okumak haftanın bütün stresini üzerinizden alacaktır.

Mis gibi bir koku daha kolay uyumanıza yardımcı olabilir.

Yapılan bilimsel çalışmalar hoş kokuların serotonin hormonunun daha çok salgılanmasına destek olduğunu kanıtlamıştır. Bu da demek oluyor ki güzel kokular insanların daha mutlu olmasına yardım ediyor.

Ev yapımı, içerisinde kimyasal bulunmayan kokular ayrıca havayı tazelemeyi de sağlar.

Ev kokusu / tütsünün zararları?

Elbette her şeyin azı karar çoğu zarar. Kokular çok fazla kullanıldığında doğal olsalar bile bazı sorunlara yol açabilirler.

Yoğun koku özellikle migren ataklarını tetikler.

Uzun süre yoğun aromalı kokuya maruz kalmak mide ekşimesine yol açabilir.

Bazı durumlarda koku mide bulantısı ve kusmayı tetikler.

Araba yolculukları sırasında bolca kokuya maruz kalmak ise tansiyondan, baş dönmesine kadar birçok soruna yol açabilir.

Ev yapımı tütsü nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

2 çay kaşığı Arap sakızı / Arap zamkı

2 çay kaşığı tarçın

Bir miktar kömür tozu

Bambu çubuğu

İnce tel

Arzu ettiğiniz esansiyel yağ (Lavanta, vanilya, portakal ya da nane yağı hoş kokular elde etmenize yardımcı olur)

Bir miktar sıcak suyla Arap zamkını macun kıvamına getirin.

Hazırladığınız macunun içerisine kömür tozu ve tarçın ekleyip karıştırın.

Karışıma son olarak arzu ettiğiniz bir esansiyel yağdan 10-15 damla karıştırın.

Macunu bambu çubuklarına yapıştırın.

Bambular yaklaşık bir hafta kuruduktan sonra kullanabilirsiniz.