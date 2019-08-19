Birkaç ışık yılı uzaktan Dünya nasıl görünüyor?

Science dergisinin haberine göre model, birkaç ışık yılı mesafedeki gezegenlere gidecek astronotların oradan teleskoplarla Dünya’ya bakınca gezegenimizi nasıl göreceğini gösteriyor.

Cornell Üniversitesi bilim insanları, NASA uzmanlarının Deep Space Climate Observatory uydusu yardımıyla elde ettiği yaklaşık 10 bin Dünya fotoğrafını kullandı. Bu görüntüler, 2016-2017 döneminde 10 bireysel dalga boyunda alındı.

Bu yöntem, ötegezegenlerin net görüntüsünü elde etmekte yardımcı olmayacağını ama bu gezegenlerde okyanus, bulut veya kutuplarda buz şapkalarının, yani potansiyel olarak yaşam için gereken koşulların olup olmadığını anlama fırsatını verecek.