‘Birkaç gün içinde..’ Eski Mossad başkanından alçak tehdit

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1203 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 763 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Bakanlığa ait sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yaptı.

Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

HALEVY: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SU VE ELEKTRİK İÇİN YALVARACAKLAR

İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından Efraim Halevy "Gazze Şeridi'nde bugüne kadar atılan adımlar bize gösteriyor ki birkaç gün içerisinde bize su ve diğer ihtiyaçlar için yalvaracaklar. Ancak hiçbir şey verilmeyecek. İşte o andan sonra şimdiye kadar yaptıklarının ne kadar trajik bir hata olduğunu anlayacaklar." dedi.

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