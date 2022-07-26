Birinci’den İmamoğlu’na tepki! “Keşke dokunmasaydın İmamoğlu”

YENİ AKİT ANKARA

Buldukları her boş alana heykel diken CHP zihniyeti tarihi eserlere ve onların dokularına da zarar vermeye devam ediyor. Son olarak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Yerebatan Sarnıcı’nın görüntüleri tepkilere neden olmuştu. Geçmişten günümüze kadar büyük bir ihtişamla gelen Sanrıç içlerisine konulan heykeller milyonlar insan tarafından yadırganırken AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Birinci paylaşımında, “Bizans döneminden günümüze en sağlam ulaşan, nadide eserlerinden Yerebatan Sarnıcı... Keşke dokunmasaydın İmamoğlu... Keşke restore etmeseydin... Bu nadide esere bu şekilsizlik... Ah modernite denen paçozluk...” ifadelerini kullandı.