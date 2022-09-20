  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Birinci’den dikkat çeken çağrı!
Gündem

Birinci’den dikkat çeken çağrı!

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Osmanlı Devleti’ne düşman olanlara önemli bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 14:30:00 -
Birinci’den dikkat çeken çağrı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Her fırsatta Osmanlı Devleti üzerinden kara propaganda yaparak vatandaşa geçmişini unutturmaya çalışanlara karşı AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile önemli bir çağrıda bulundu.

Birinci paylaşımında, “Türklerin en güçlü devleti Osmanlı Devleti'nin kompleksi altında ezilmeye lüzum yok. Rakibimiz değil, geçmişimiz. Sahip çıkıp, örnek alıp Cumhuriyetimizi daha ileri taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23