Birinci’den dikkat çeken çağrı!
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Osmanlı Devleti’ne düşman olanlara önemli bir çağrı yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Her fırsatta Osmanlı Devleti üzerinden kara propaganda yaparak vatandaşa geçmişini unutturmaya çalışanlara karşı AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile önemli bir çağrıda bulundu.
Birinci paylaşımında, “Türklerin en güçlü devleti Osmanlı Devleti'nin kompleksi altında ezilmeye lüzum yok. Rakibimiz değil, geçmişimiz. Sahip çıkıp, örnek alıp Cumhuriyetimizi daha ileri taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.