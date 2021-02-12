Birinci sınıf kahve çekirdekleri hangileri? En iyi kahve çekirdekleri nerede bulunur?

Kahve, dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden biri olmasına rağmen kimin bulduğu kanıtlanmış değildir. Dünya üzerinde pek çok yerde kahve yetiştirilmektedir. Ayrıca kahve, bazı ülkelerin ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. İşte ”En harika kahve çekirdekleri nerede yetişir?” sorusunun cevabı…

En iyi kahve çekirdekleri nerede bulunur?

1) Tanzanya Peaberry kahvesi:

Mt. Meru ve Mt. Kilimanjaro, Tanzanya Peaberry kahve çekirdekleri, orta gövdeli ve lezzetli meyve tonlu asitliğe sahip parlak bir Arabica kahvesidir.

2) Hawaii Kona kahvesi:

Hawaii’nin Büyük Adası’ndaki Mauna Loa ve Hualalai Volkanlarının bereketli yamaçlarında deniz seviyesinden yaklaşık 2.000 fit yükseklikte üretilir. Kona kahvesi, karmaşık aromalı zengin ancak hafif ve hassas tadı ile bilinir.

3) Nikaragua kahvesi:

Geçen yıl listeye eklenen Nikaragua kahvesi yeni gelenlerden biri, çok sayıda yüksek puan alan kahveyi geliştiren Nikaragua. Bu en iyi orta Amerika ülkesinden elde edilen en iyi kahveler tipik olarak çikolata (bitter, neredeyse kakao benzeri) ve elma ve çilek gibi meyveler içerir. Daha koyu rostolar, çikolata ve meyveli tatları ifade eder.

4) Sumatra Mandheling kahvesi:

Sumatra Mandheling çekirdekleri en çok pürüzsüz içilen kahve olarak bilinir. Aynı zamanda tatlılığı ve otsu, dünyevi tadı ve karmaşık hoş kokusuyla bilenen kahve türlerindendir. Bu kahve, Toba Gölü yakınındaki kuzey orta Sumatra’daki Lintong bölgesinde yetiştirilmektedir.

5) Sulawesi Toraja kahve:

Tam gövdesi ve zengin, geniş tadı ile en iyi bilinen Sulawesi Toraja kahve çekirdekleri çok iyi dengelenmiştir ve bitter çikolata ve olgun meyvenin tat alma notlarını sergiler.

Toraja’nın rustik tatlılığı ve yumuşak meyve notaları, en iyi Sumatra kahvelerine benzer keskin baharat kalitesinde derin ve derin bir tat meydana getirir.

6) Mocha Java kahvesi:

Kahve çekirdeklerinin belki de en meşhur karışımı olan Mocha Java, Arap (Yemen) Mocha kahvesi ve Endonezya Java Arabica kahvesi, tamamlayıcı özelliklere sahip iki kahve içerir. En güzel Yemen Mocha kahveleri, Java kahvesinin sade ve parlak pürüzsüzlüğünü tamamlayan canlı bir yoğunluk ve hoş bir çılgınlık ortaya çıkarır.

7) Etiyopya Harrar kahvesi:

Baharatlı, kokulu ve ağır gövdeli Etiyopya Harrar kahvesi, güney Etiyopya’da deniz seviyesinden 4.500 ve 6.300 fit yükseklikte yetiştirilen, kuru işlenmiş (doğal) Arabica kahvesidir.