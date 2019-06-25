0553 313 94 23

Birinci Lig ekibine büyük şok! FIFA 6 puanı sildi

1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, FIFA tarafından siyah-kırmızılı kulübe 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 15:05
Birinci Lig ekibine büyük şok! FIFA 6 puanı sildi

Eskişehirspor'un başkan yardımcısı Mustafa Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyuncularından Pinto ile ilgili FIFA nezdinde kesinleşmiş bir karar bulunduğunu söyledi.

"Eskişehirspor'da 5-6 maç oynayan ve takımdan daha sonra ayrılan futbolculardan Pinto, alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuş. Ortada hukuki bir karar var. Eskişehirspor, yeni sezona eksi 6 puanla başlayacak." diyen Topkaya, yönetimi yeni devraldıklarını ve sorunların çözümü için uğraştıklarını dile getirdi.

Kulübe sahip çıkmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Topkaya, "Yönetime geldiğimiz günden bu yana kimsenin ne aradığı ne sorduğu var. Localarını iptal eden insanlar var. Kent halkının Eskişehirspor'dan uzaklaşması bizi üzüyor. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde bu yola devam edeceğiz. Yapılamayacak hiçbir vaadi vermiyoruz." diye konuştu.

Eskişehirspor'un bu kentin ortak çatısı olduğuna dikkati çeken Topkaya, ellerindeki kadroyu koruyacaklarını ve oyuncularının iyi işler yapacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:05
  1. BİRİNCİ LİG Haberleri
  2. BİRİNCİ LİG
  3. Mustafa Topkaya
  4. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri
  5. Eskişehirspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    1. Aliağa’da kaldırım işgaline geçit yok
    2. Kargo aracı ile cip çarpıştı: 2 yaralı
    3. Başkan Turanlı Başkan Yıldırım ile bir..
    4. Başkent için üç projede Büyükşehir-AB..
    5. Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
    6. JAK Timleri, otobüsün çarparak..
    7. Filistinli mülteciden ABD’nin..
    8. El Kaide şüphelisi Ankara’da yakalandı
    9. Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde..
    10. Haşim Kılıç’ın acı günü
    11. Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
    12. Sivas’ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı..
    13. Kadınlara saygısızlık yapan esnafa 15..
    14. Yumurta üreticilerine vadeli mısır..
    15. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    16. ABD ile savaşın eşiğine gelen İran'dan..
    17. Ağaçta mahsur kalan kedinin yardımına..
    18. Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
    19. Hırsızlar lokantacının veresiye..
    20. Siirt’te minibüs ile otomobil..
    21. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    22. Çanakkale'de makilik alanda yangın
    23. Akılları durduran olay! Evlerinin..
    24. "Filistin davası, satılacak bir mal..
    25. Fındık ihracatçılarından ihracat..
    26. Baca kapatılınca anne güvercin..
    27. Göz tümörüne yakalanan orman işçisinin..
    28. Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli..
    29. Nazilli Ticaret Odası, İstanbul Yapı..
    30. MediaMarkt Startup Challenge 2019'un..
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı