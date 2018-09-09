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Birinci lig ekibinden Volkan Şen ve Sercan Yıldırım'a red!

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’ın transfer döneminin son gününde iki yıldız futbolcuyu kapıdan geri çevirdiği öğrenildi.

09 Eylül 2018 Pazar 14:55
Birinci lig ekibinden Volkan Şen ve Sercan Yıldırım'a red!

Süper Lig’in deneyimli oyuncularından Sercan Yıldırım ve Volkan Şen’in menajerleri aracılığıyla Altay’a önerildiği ancak siyah-beyazlıların bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Son olarak Bursaspor’da forma giyen usta golcü Sercan ve Atiker Konyaspor formasını terleten Volkan, hiçbir kulüple anlaşamayınca boşta kaldı. Altaylı kurmayların mevcut kadroyu yeterli bulmaları nedeniyle iki oyuncuyu almaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bursaspor’un Süper Lig şampiyonluğundaki kadrosunda yer alan iki milli oyuncudan Sercan, Galatasaray’da, Volkan ise Fenerbahçe ve Trabzonspor’da forma giymişti.

(Spor Arena)

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:55
  1. Trabzon
  2. Konya
  3. Bursa
  4. Altay
  5. spor kulübü
  6. Sercan Yıldırım
  7. Volkan Şen

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