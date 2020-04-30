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Aktüel

Birinci kattan aşağı düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:58:15 -
Birinci kattan aşağı düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., birinci kattın balkonundan düşerek yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay Huzur Mahallesinde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer N. biranda dengesini kaybedince balkondan aşağı düştü.Yaralan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Çocuğun durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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