Birinci dönemde kaç not olacak? Sınav notu performans notu nasıl olacak?

Korona salgını nedeniyle yeni kısıtlamalar hayata geçti. Buna göre, okullar yıl sonuna kadar yüz yüze eğitim vermeyecek. Daha önce olduğu gibi eğitim TRT EBA TV üzerinden online olarak yapılacak. Okullar kademli olarak yüz yüze eğitime başlamıştı. Bu süreçte bazı okullar, yüz yüze eğitimde yazılı sınavlarını tamamlarken, bazı okullar ise ya tamamlayamadı ya da hiç başlayamadı.

Hangi derslerden yüz yüze sınav yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, kimya, fizik, coğrafya, Türk dili edebiyatı, geometri gibi ana alanlarda öğrencileri yılbaşı sonrası okula davet ederek kontrollü bir şekilde sınav yapmayı planlıyor. Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’nın haberine göre, Bakanlığın yazılı sınavların yanında LGS ve YKS sınav planı ise şu şekilde olacak:

4’üncü sınıftan itibaren her dönem için iki not olması kuralı salgın nedeniyle bozuldu. Birinci dönem için bir not yeterli görülecek. Bakanlık, geçtiğimiz günlerde bu yıla özgü bir ek genelge ile yönetmelikte değişikliğe gitmişti. Söz konusu ek genelgeyle okullar temel eğitim ve ortaöğretimde duruma göre yazılı sınavlar konusunda yetkilendirilmişlerdi. Buna göre temel eğitimde bir çocuğun yıl sonu puanını almak için bir notunun olması yeterli görülmüştü. Ortaokulda notlarının özellikle LGS’de yerleştirme puanlarına etkili olması nedeniyle adaletin sağlanması için sadece yazılı sınavların notlarının dikkate alınması da planlar arasında yer alıyor. Bu durumda her öğrencinin karnesinde sınav notu ve performans notu olacak. Mazeretsiz sınava girmeyenler o dersten başarısız sayılacak.