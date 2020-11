Birinci dönemde kaç not olacak? Sınav notu performans notu nasıl olacak?

Okullarda birinci dönem kaç not olacak? Korona nedeniyle okullar 4 Ocak’a kadar online eğitime devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda sınavların iptal olmadığını sınavların ertelendiğini açıkladı. Buna göre, birinci dönem için bir not yeterli görülecek. her öğrencinin karnesinde sınav notu ve performans notu olacak. Mazeretsiz sınava girmeyenler o dersten başarısız sayılacak. Peki birinci dönem kaç not olacak? Sınav notu performans notu nasıl olacak?