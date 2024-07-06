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Yaşam Birinci dereceden koruma altında! O ilimizde kameralara böyle yansıdı
Yaşam

Birinci dereceden koruma altında! O ilimizde kameralara böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 19:39:00 -

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Anadolu Vaşağı, Eskişehir'de kameralara yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için birinci dereceden koruma altında olan ‘Anadolu Vaşağı', Eskişehir'de görüntülendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesiyle nesli tükenme tehlikesi altında olarak birinci dereceden koruma altında bulunan ve halk arasında ‘Anadolu Vaşağı' olarak bilinen vahşi kedi, Seyitgazi İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde görüldü. Mahallenin kırsal bölgesinde görülen vahşi kedi, vatandaşlar tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

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