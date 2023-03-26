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Ekonomi Birileri hala 'ekonomik kriz' deyip dursun! Sonunda VIP tuvalet de çıktı
Ekonomi

Birileri hala 'ekonomik kriz' deyip dursun! Sonunda VIP tuvalet de çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 16:42:00 -
Birileri hala 'ekonomik kriz' deyip dursun! Sonunda VIP tuvalet de çıktı

İstanbul Florya'da bir alışveriş merkezindeki giriş ücreti 25 TL olan VIP tuvalet, ekonomik kriz çığırtkanlarını ters köşe etti.

İstanbul’da bir AVM’ye kurulan VIP tuvaletin giriş ücretinin 25 TL olduğu öğrenildi.

Aylık aboneliği 400 TL olan tuvalet, Avrupa’da 200 şubesi bulunan Hollandalı bir şirket tarafından açıldı.

"Evdekinden daha temiz tuvalet" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan İşletmeci Sacettin Gür, "Burayı sadece bir tuvalet olarak düşünmeyin. Temizlik ve hijyen isteyen müşteriler bizi tercih ediyor. Bizim güzel yüzümüz için bazı insanlar devamlı geliyor, bu atmosfer ve ambiyansı sürdürebilmek için çok uğraşıyoruz. İşimizi doğru yapıyoruz, bu bakımdan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

AVM’de işletme müdürlüğü yapan Kadir K. ise, "Buradan hizmet alıyorum ve çok memnunum. Hijyenik olduğu için ben burayı tercih ediyorum. Her kullanımdan sonra çalışanlar tarafından temizlenip, dezenfekte ediliyor. Aylık 400 lira ücret ödüyorum. Sonuna kadar parasını hak ettiğini düşünüyorum" dedi.
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