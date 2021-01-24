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Dünya Birileri düğmeye bastı! Irak'ta kanlı saldırı
Dünya

Birileri düğmeye bastı! Irak'ta kanlı saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın Şii Haşdi Şabi'ye düzenlediği saldırıda aralarında bir komutanın da olduğu 12 asker öldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 00:19:00 -
Birileri düğmeye bastı! Irak'ta kanlı saldırı

Irak basınında yer alan haberlere göre, DEAŞ terör örgütü Salahaddin'in doğusunda Haşdi Şabi 22'nci Tugayı'na saldırdı.

Saldırıda Haşdi Şabi komutanlarından Abu Alya Hasnavi'nin de aralarında bulunduğu 12 asker öldü, 15 asker yaralandı. Öte yandan saldırıda öldürülen komutan Hasnavi için Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığınca taziye mesajı yayınlandı. Başkent Bağdat'ta da 2 gün önce bir pazar yerinde yaşanan saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Bu saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

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