Birileri belki utanır! Baykar'dan 'helal olsun' dedirten hareket
Deprem bölgesine yapılacağı söylenen yardımların yapılmaması tartışılırken söz verdiği yardımları yapan firmaların başında Baykar geliyor. Baykar deprem yardımı için 2 milyar TL söz verdi. Bunu AFAD'a ödedi, ardından 2.5 milyar daha yardım yaptı.
Tarihin gördüğü en büyük deprem felaketlerinden biri olarak kayda geçen 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri, Türkiye'nin 11 ilinde büyük bir yıkıma neden oldu. Ardı ardına yüksek şiddetli iki depremle enkaza dönen şehirlerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye bölgeye destek olup yağdı.
Deprem bölgesi için yapılan yardım çalışmaları kapsamındaki en büyük organizasyon ise "Türkiye Tek Yürek" kampanyası olurken vaat edilen yardımların yapılmaması organizasyonun kendisi kadar ses getirdi.
patronlardünyası.com'un haberine göre; yerine getirilmeyen yardım sözleri tartışılırken deprem bölgesi için harekete geçen Baykar’ın bugüne kadar tamamlanan ve devam eden yardımlarının bedeli 4.5 milyar TL’ye ulaştı. Baykar, bölgede evsiz kalan vatandaşlar için konut yapımından gıda yardımına kadar bir çok alanda çalışmalar yürütüyor.
İşte o yardımlar
Başlattıkları konut seferberliği kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş’ta toplam bin 12 hanelik konut projesinin inşaatı sürüyor. Depremin hemen ardından ise 2 bin kişilik konteyner kentin yapımı tamamlandı.
Baykar 'helal olsun' dedirtti
Bölgeye 350 yardım TIR'ı gönderilirken, kurulan aşevi ile 2 milyondan fazla insana sıcak yemek ulaştırıldı. İlk etapta AFAD’a söz verdiği 2 milyar TL bağışlayan şirket, aynı zamanda gönüllü personeli ve ayni yardımlarıyla da depremzedelerin yardımına koştu. Baykar bölgedeki desteklerinin devam edeceğini de açıkladı.
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İşte yardım sözünü tutanlar
İşte bugüne kadar bağış dekontlarını paylaşan, "sözünün eri" iş insanları ve şirketler:
Dap Yapı: 10 milyon lira
Bel Beton A.Ş.: 6 milyon lira
Kibar Holding: 50 milyon lira
Tavuk Dünyası: 3 milyon lira
Orient Light International Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan: 48 milyon lira
Koton: 5 milyon lira
Met-Gün Holding: 20 milyon lira
İpekyol: 5 milyon lira
Limak Holding: 100 milyon lira
Trendyol: 150 milyon lira
Polat Yağcı: 2 milyon lira
Birleşmiş Markalar Derneği: 7 milyon lira
Rezan Epözdemir: 3 milyon lira
Ebru Yaşar: 3 TIR dolusu yardım, depremzede Mesut Hançer'e ev...
Ebru Gündeş: 1 milyon lira