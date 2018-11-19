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Biriktirdiği 1 liralarla umreye gidecek

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde umreye gidebilmek için 3 yıl boyunca bir kovaya 1 TL atarak, toplam 1500 TL biriktiren ev hanımı Raziye Tahmaz'ın hayali gerçek oldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:39
Biriktirdiği 1 liralarla umreye gidecek

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağlarında yaşayan ev hanımı Raziye Tahmaz, yıllarca umreye gitme hayali kurdu. Bunun için de para biriktirmeye karar verdi. Tahmaz, 3 yıl boyunca mutfak masraflarından artan 1 TLleri kovada topladı. Gittiği Kuran kursunda hayalini anlattığı hocası da Tahmaz için kolları sıvadı. Raziye Tahmaz'ı, hac ve umre organizasyonları yapan bir firmanın yetkilileri ile görüştürdü. Kovadaki 1 TLlik para masaya dökülerek sayıldı. 1500 TL biriktirdiği görülen 2 çocuk annesi Raziye Tahmaz'a, çocukları ve bir hayırsever de destek verdi. Para tamamlandı. Tahmaz, yarı yıl tatilinde 21 gün umreye gidecek.

Hayali gerçekleşeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tahmaz, "Kuran kursu hocam, Umre'ye gideceğini söyleyince, ben de durumumu anlattım. Bana yardımcı oldu. Parayı biriktirmeye başlayınca kendime söz vermiştim, Allah kısmet etti dedi. Organizasyon firmasının müdürü Mehmet Sarı da, Raziye Tahmazın para dolu kovayı kendilerine getirdiğinde şaşırdıklarını ifade ederek, Ablamız bir kova bozuk para getirip, bize verdi. Önce biraz şaşırdık. Kendisine her türlü kolaylığı sağlayacağımızı söyledik. Gerçekten duygulandıran bir durum. Bu davranış 'param yok, gidemiyorum' diyenlere de örnek olacaktır. İnşallah Allah hayırla gidip gelmeyi nasip eder" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:39
  1. Eskişehir
  2. Kayseri
  3. Melikgazi
  4. Raziye Tahmaz
  5. Biriktirdiği 1 TL'lerle Umre'ye gidiyor

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  • AdbullahAdbullah27 dk önce
    Paraları Suudi Prense verin bakalım daha.
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