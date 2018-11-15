THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Birikmiş Bağ-Kur maaşları hemen ödeniyor

Okurlarımızın emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorularına cevap veren Muhammet Resuloğlu ve Murat Özdamar, birikmiş Bağ-Kur maaşlarının geri ödenmesine ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:50
Birikmiş Bağ-Kur maaşları hemen ödeniyor

SORU: Ben bu yıl Temmuz ayında emekli müracaatı yaptım. Vergi dairesi ve ticaret odası ile yazışma yapılınca maaşımın bağlanması uzadı. Nihayet dün Bağ-Kur maaşım bağlanabildi. Maaşımı ne zaman alabileceğim?

Recep K.

CEVAP: SSK veya Bağ-Kur emekli maaşı hangi ay bağlanmışsa takip eden ayın maaş gününde ödeniyor. Dolayısıyla maaşınız bu ay bağlanmışsa Aralık ayı maaşınızı Aralık ayında ödeme gününde alabileceksiniz. Bu numaranın son rakamına göre ayın 25 ile 28’i arasında olacak. Bu arada SGK Bağ-Kur maaşları için birikmiş maaşları bu tarihi beklemeden ödemeye başladı. Dolayısıyla sizin birikmiş olan Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım ayı maaşlarınız haftaya adınıza yatırılmış olacak. Böylesi önemli bir uygulamayı hayata geçiren SGK yetkililerini kutlamak gerekir.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:50
  1. emekli müracaatı
  2. Bağ-Kur
  3. Bağ-Kur maaşı
  4. SSK
  5. Bağ-Kur emekli maaşı
  6. SGK Bağ-Kur maaşları
  7. SGK yetkilileri
  8. Vergi dairesi
  9. ticaret odası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et beninden dolayı hemen paniklemeyin!
    1. Et beninden dolayı hemen paniklemeyin!
    2. Arakanlı Müslümanlar için kritik karar!
    3. Çocuğunuz okumayı erken öğrendiyse..
    4. Bakan Akar'dan bedelli askerlik..
    5. Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan..
    6. Evini tadilata veren başhekim, devlet..
    7. Gezen tavuk mutlu tavuk
    8. Bedelli askerlik celp yerleri..
    9. Anne adayı ayak sağlığına dikkat etmeli
    10. Teröristlerin başına ödül koyan ABD'yi..
    11. Müslümanlara ateş püsküren..
    12. MEB'den 'Yavuz Bingöl' iddiasına..
    13. Diyarbakır'da alarm! Şüpheli otomobil..
    14. Ezberi bozun, bağcıkla ayakkabınızı..
    15. Zam oranları belli oluyor! 2019'da..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. Kadim şehir Malatya
    18. Gürsel Tekin'in işi fala kaldı! "Bak,..
    19. Çiçeklerin yerlerini değiştirmeyin
    20. ABD'nin kirli oyunu! Müslüman şehrine..
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık