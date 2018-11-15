Birikmiş Bağ-Kur maaşları hemen ödeniyor

SORU: Ben bu yıl Temmuz ayında emekli müracaatı yaptım. Vergi dairesi ve ticaret odası ile yazışma yapılınca maaşımın bağlanması uzadı. Nihayet dün Bağ-Kur maaşım bağlanabildi. Maaşımı ne zaman alabileceğim?

Recep K.

CEVAP: SSK veya Bağ-Kur emekli maaşı hangi ay bağlanmışsa takip eden ayın maaş gününde ödeniyor. Dolayısıyla maaşınız bu ay bağlanmışsa Aralık ayı maaşınızı Aralık ayında ödeme gününde alabileceksiniz. Bu numaranın son rakamına göre ayın 25 ile 28’i arasında olacak. Bu arada SGK Bağ-Kur maaşları için birikmiş maaşları bu tarihi beklemeden ödemeye başladı. Dolayısıyla sizin birikmiş olan Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım ayı maaşlarınız haftaya adınıza yatırılmış olacak. Böylesi önemli bir uygulamayı hayata geçiren SGK yetkililerini kutlamak gerekir.