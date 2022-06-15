Birikimimizi Azerbaycan’a taşıyacağız

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, “Üretimi tehdit eden risklerin yönetilmesi için tarımsal sigorta olmazsa olmazdır” dedi. Günal, şu açıklamaları yaptı: “Ülkemizde uygulanan tarım sigortaları sistemi devlet desteklidir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibarıyla devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları her yıl Cumhurbaşkanımızın kararıyla belirlenmektedir. Çiftçilerin ödemeleri gereken primin yüzde 50’si, meyvelerde don teminatına ilişkin primin yüzde 67’ye varan kısmı, Gelir Sigortası’nda yüzde 60’ı ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda 2022 yılına özel olarak primin yüzde 70’i devlet tarafından karşılanmaktadır.

Şu da hakikat ki sistemin kuruluşundan bu yana prim üretiminde ve tazminat ödemelerinde önemli artışlar kaydedilmiştir. Sistemin başlangıcı olan 2006 yılında 4.4 milyon TL olan prim üretimi, 2021 yılında 4.8 milyar TL’ye ulaşmış olup bugüne kadar ise 23 milyar TL’nin üzerinde prim üretimi gerçekleşmiştir. 2021 yılında çiftçilerimize gerçekleştirilen tazminat ödeme tutarı ise 2.7 milyar TL olmuştur. Sigortalılık oranları da sistem öncesinde binde 5 oranında iken, TARSİM Sistemi ile birlikte yıllar itibarıyla artış göstermiş, son 2 yılda ise adeta sıçrama yaşanmıştır.”