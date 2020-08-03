Biri eski parti genel başkanı, diğeri emekli büyükelçi: Paçalarından cehalet akan Cem Toker ve Haluk Ilıcak tepki çekti!

Ambleminde 'sazan' türü bir balığın bulunduğu Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker ve Galatasaray Lisesi ile Ankara Üniversitesi'nden mezun olmuş emekli Büyükelçi Mehmet Haluk Ilıcak paçalarından cehalet akan bir paylaşım yaptı.

Müslümanlara kin kustular

Bir eylemde bulunan Pakistanlı Müslümanların 2004 yılında çekilmiş fotoğrafını algı operasyonu yapmak için Türkiye'de olmuş gibi kullanan Cem Toker ve Mehmet Haluk Ilıcak, Müslümanlara kin kusarak turist gelmediğini iddia etti. Sosyal medyadan çirkef ifadelerle tepki toplayan ikili, "Bu kadar cehalet ancak okumayla olur" dedirtti.

Turistlerin gelmediğini iddia etti

Bazı vatandaşların uyarılarına rağmen paylaşımı kaldırmayan, giyimi kuşamı üzerinden Müslümanları hedef alan Toker, "Avrupa’ya 2 bakan gönderip, “lütfen bize turist gönderin” diyen ülkenin bir zamanlar en çok turist çeken kentinin, en çok turist çeken tarihi yarımadasından insan manzaraları... Milattan Sonra 2020" ifadelerinde bulundu.

"Herhalde siz bu çağa ait değilsiniz"

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları hem Toker'e hem de takipçilerine tepki gösterdi. Google'ı işaret eden bir kullanıcı "Resim Pakistan Quetta şehrinden. 2004 yılına ait. Ama herhalde siz bu çağa ait değilsiniz. Google arama motorundan resmi aratsaysınız keşke" tepkisinde bulundu.

Büyükelçi de İstanbul'dan bihaber!

'Cehaleti'yle göz dolduran emekli Büyükelçi Mehmet Haluk Ilıcak da Cem Toker'e destek olarak İstanbul'dan bihaber olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye'yi dünyada nasıl temsil ettiği bilinmeyen Ilıcak sosyal medyadan Müslümanların resmini paylaşarak ürperdiğini söyledi.

Google arama motorundan resmi bile aratma becerisinden bile yoksun olan ve hangi çağda olduğu bilinmeyen eski Büyükelçi Ilıcak "Üperdim. Burası İstanbul da, bunlar kim? Nereden gelmişler. Hangi çağdalar? Turist bekliyoruz ama turizmi de siyasete kurban ediyoruz. " ifadeleriyle tepki topladı.

"Hıyarım var" diyen tuz ile koşan Haluk Ilıcak Galatasaray Lisesi mezunu çıktı

İstanbul'dan haberi olmayan ve Müslümanlara giyim kuşam üzerinden kin kusan eski Büyükelçi Mehmet Haluk Ilıcak, orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesi'nde yaptığı ortaya çıktı.

1975 yılında Galatasaray Lisesi'nin tamamlayan 1979 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Ilıcak, 1981'de Dışişleri Bakanlığı'na girdiği öğrenildi.

Türkiye'den uzaktan yakından alakası olmayan Ilıcak'ın, onlarca ülkede diplomat olarak görev yaparken arka plandaki görüntüden Türkiye'yi ve İstanbul'u tanımaması nasıl bir büyükelçi olduğunu gözler önüne serdi.

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