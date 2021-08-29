Biri, bu Ahmet’e, 5 yıl önce bu ülkede Başbakan olduğunu hatırlatsın!

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Daha 5 yıl önce, Başbakan koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu, şimdi en azılı muhalif oldu. Her şeye itiraz eden, her gelişmeyi baltalamak için kötüleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Arnavutköy 1. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, “Türkiye şahlanıyor, ekonomi şahlanıyor” sözlerini hedef alan Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Yangın söndürme uçağı yalanına sarıldı!

“Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin şahlanışa geçtiğini söylüyor. Hakkârililerle konuştum, birkaç sene önce 3 milyon civarında olan küçükbaş sayısı 600 bine düşmüş. Çiftçiler feryat ediyor, ‘Meralarımız kalmadı' diye. Toros Dağlarında bu sefer Yörüklerle buluştum; yangınlar dolayısıyla gözleri gökyüzündeydi, yangın söndürme uçakları gelecek mi diye. Günlerce yangın söndürme uçaklarını beklediler.

Yangın söndürme uçakları, Türk Hava Kurumu'nun (THK) depolarındaydı. Marmaris'te İçmeler'de dağlar bayırlar yanmış, insanlar feryat ediyorlardı, ‘devlet nerede?' diye… İşte ‘şahlanan Türkiye' tabloları bu. Kastamonu'ya, Bartın'a gittim, adım adım dolaştım sel mekanlarını. Bozkurt'ta yüreği yanmış bir amca yıkılan binayı gösteriyordu, ‘4 yeğenimin cesedi bu binanın altında…' yanında da müteahhidin ayakta duran binalarını göstererek…”

Dinleyenler, 'CHP Genel Başkanı mı konuşuyor?' diye şaşırdı

Dinleyenlerin, “CHP Genel Başkanı mı konuşuyor, yoksa 5 yıl önce bu ülkede AK Parti kadrosundan başbakan olan birisi mi?” diye şaşırdığı Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuştuklarında şunu söylüyor: ‘Dere yataklarına ev yapmayın.' Peki ama şunu sorma hakkı yok mu bizde: O dere yataklarına ev yapmaya izni kim verdi? Bozkurt'un bir önceki belediye başkanı izni veren sizin ortağınız MHP'nin belediye başkanıydı.

Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da dikey mimariye karşı çıktığını söylüyor, şunu size söyleyeyim: İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın, ister Büyükşehir Belediye Başkanı, ister Başbakan, ister Cumhurbaşkanlığı döneminde, onayı olmadan tek bir gökdelen dikilmemiştir. Bunlar hiçbir zaman sorumluluk üstelenmezler.”

O tarihlerde kendisinin Başbakan olduğunu unuttu!

Belirttiği tarihlerde kendisinin Başbakan olduğunu unutan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi ‘şahlanan Türkiye'ye bakın ki, Trabzon'da bir emekli vatandaş, ‘Bin 500 TL ile nasıl geçineceğim?' diye dert yanıyordu. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, her yerde vatandaş dert yanıyor. Vatandaş evine onuruyla ekmek götürebilecek bir imkân bulamıyor, Sayın Cumhurbaşkanı ‘şahlanıyoruz' diyor.”