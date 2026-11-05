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Aktüel Biri bizi gözetiyor mu?
Aktüel

Biri bizi gözetiyor mu?

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Biri bizi gözetiyor mu?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Biri bizi gözetiyor mu?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;


İşveren, iş güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla; işçiler de alınan önlemlere uymakla yükümlüdür.

İşveren, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Bununla ilgili olarak güvenlik kameraları kurabilir.

Kameralar; soyunma odalarına, dinlenme alanlarına, duş ve tuvaletlere, ibadethanelere, doktor odalarına ve muayenehanelere konulamaz.

Güvenlik kameraları amacı dışında kullanılmamalıdır.

Çalışanların çalışmalarını denetlemek, disiplini artırmak ve yüz tanımak için kamera kullanılmamalıdır.

Kamera görüntüleri ve ses kayıtları hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir.

 

Bir iş yerinde çalışan iki personel, işverene bir kumpas kurarlar. Niyetleri, iş yerinden tazminat almaktır.

Erkek çalışan, kadınlar tuvaletine kamera koyar. Kadın çalışan da iş yerinde “Tuvalette kamera var.” diye şikâyette bulunur.

İşveren, profesyonel bir ekibe olayın incelenmesini verir.

İş yeri kamera kayıtlarında, erkek çalışanın kadınlar tuvaletine kamera koyduğu, kadın çalışanın da buna destek olduğu tesadüfen görülmüştür.

İşveren, derhâl bu iki çalışanın iş akitlerini feshetmişti.

Yargıtay bir kararında; akaryakıt istasyonunun marketinde çalışan kişi, işverenine hakaret içerikli sözler söylemiştir. Ses kayıtlarında bu sözler yer almaktadır. İşveren, çalışanın iş akdini feshetmiştir.

Ancak çalışana önceden bilgi verilmediği için “Bu delil usule aykırı alınmıştır.” diyerek reddetmiştir.

 

Yargıtay iki çalışanın uygunsuz hareketlerinden dolayı kamera görüntüleriyle iş akitlerinin tazminatsız ve ihbarsız olarak feshedilmesini onamıştır.

Bir iş yerinde çalışanlardan biri, kameraya dönerek işverene el ve kol hareketleriyle hakaret etmiştir. İşveren, bu çalışanın iş akdini feshetmiştir. Yargıtayda, feshi haklı bulmuştur.

Çalışanları kamera kaydı hakkında bilgilendirmemenin cezası; alt sınır 85.000 TL, üst sınır 1.700.000 TL’dir.

Veri güvenliğini sağlamamanın cezası ise alt sınır 256.000 TL, üst sınır 17.092.000 TL’dir.

Bunun haricinde başka cezai yaptırımlar da vardır.

KVKK mevzuatına uymak gerekir.

Kalın sağlıcakla

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