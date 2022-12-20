  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Birgün'den tehlikeli provokasyon! YTÜ'de solcu öğrenciler Kutay'ı protesto edenlere karşı kışkırtılıyor
Gündem

Birgün'den tehlikeli provokasyon! YTÜ'de solcu öğrenciler Kutay'ı protesto edenlere karşı kışkırtılıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde solcu gruplardan öğrenciler, Birgün gazetesi ve Uğur Kutay'ın kışkırtması ile dini hassasiyetleri olan öğrencileri provoke etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 19:14:00 -
Birgün'den tehlikeli provokasyon! YTÜ'de solcu öğrenciler Kutay'ı protesto edenlere karşı kışkırtılıyor

 Yeniakit.com.tr 

Birgün yazarı ve YTÜ Öğretim Üyesi Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik çirkin sözleri gündemdeki yerini korurken, kampüsteki dini hassasiyete sahip öğrenciler Kutay'ın istifasını istedi.

Birgün gazetesinin günlerdir kışkırttığı solcu gruplardan öğrenciler, dini hassasiyeti olan öğrencileri kışkırtmaya çalıştı.

Okulun güvenlik görevlileri, Kutay'ın istifasının istendiği protesto yürüyüşü dolayısı ile solcu grupların binadan çıkışına izin vermedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23