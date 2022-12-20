Birgün'den tehlikeli provokasyon! YTÜ'de solcu öğrenciler Kutay'ı protesto edenlere karşı kışkırtılıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde solcu gruplardan öğrenciler, Birgün gazetesi ve Uğur Kutay'ın kışkırtması ile dini hassasiyetleri olan öğrencileri provoke etmeye çalıştı.
Yeniakit.com.tr
Birgün yazarı ve YTÜ Öğretim Üyesi Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik çirkin sözleri gündemdeki yerini korurken, kampüsteki dini hassasiyete sahip öğrenciler Kutay'ın istifasını istedi.
Birgün gazetesinin günlerdir kışkırttığı solcu gruplardan öğrenciler, dini hassasiyeti olan öğrencileri kışkırtmaya çalıştı.
Okulun güvenlik görevlileri, Kutay'ın istifasının istendiği protesto yürüyüşü dolayısı ile solcu grupların binadan çıkışına izin vermedi.