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Gündem Birgün'den şaşırtan başlık: "HDP Eş Genel Başkanı Meral Akşener"
Gündem

Birgün'den şaşırtan başlık: "HDP Eş Genel Başkanı Meral Akşener"

Birgün, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın açıklamasını yayımladığı haberinde, "HDP Eş Genel Başkanı Meral Akşener" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 17:47:00 - 2023-03-04 17:50:51
Birgün'den şaşırtan başlık: "HDP Eş Genel Başkanı Meral Akşener"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin MYK toplantısının ardından konuştu.

Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya çektiği resti de değerlendirdiği konuşmasında, HDP olarak üzerine düşecekleri yapacaklarını bildirdi.

Birgün: "HDP Eş Genel Başkanı Meral Akşener"

Birgün ise söz konusu haberi şaşırtan bir başlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberde Meral Akşener için "HDP Eş Genel Başkanı Meral Akşener" ifadesinin kullanıldığı görüldü.

Birgün'e kendi takipçilerinden de tepki geldi. Bir kullanıcı, "Allah söyletti" ifadesini kullandı.
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Birgün, gelen tepkilerin ardından söz konusu tweeti sildi.

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