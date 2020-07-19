Birgün'den Erdoğan hazımsızlığı!
CHP yandaşı Birgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne yaptığı ziyareti ilginç bir şekilde haberleştirerek hazımsızlığını sergiledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.
Bunun üzerine CHP yandaşı Birgün, kendini komik düşürecek bir habere imza attı.
Hazımsızlığını dışa vuran Birgün, Erdoğan'ın Ayasofya ziyaretini "Arkadaşlarıyla Ayasofya'yı gezen Erdoğan, bir de kendini tek çektirip sosyal medya hesabından paylaştı" ifadeleriyle duyurdu.
İşte o ilginç haber: