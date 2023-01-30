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Medya BirGün'den Cumhuriyet'e yalanlama! Solcuların bir dediği diğerini tutmuyor
Medya

BirGün'den Cumhuriyet'e yalanlama! Solcuların bir dediği diğerini tutmuyor

Cumhuriyet ve BirGün'ün dün birbirlerini yalanlaması saçmalığı, Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 12:54:00 - 2023-01-30 13:03:01

Cumhuriyet paçavrası dün manşetten, "İlaç bulmak mucize oldu" yalanını ortaya attı. Aynı ideolojiye sahip BirGün ise bugün, "Anti depresan rekoru kırıldı" dedi. Anti depresan kullanımının artması iyi olmasa da "bulunabilirlik konusunda herhangi bir sorun olmadığı" BirGün ağzıyla ispatlanmış oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu çelişki masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

İlaç konusunda suçlama getiren gazetelerin nasıl ilkesiz olduklarını gösterme açısından çok net bir şey... Dünkü Cumhuriyet gazetesi; "İlaç bulmak mucize oldu." 1-2 tane antibiyotiğin bir markası bulunamıyordur ama eşdeğeri vardır. Ağrı kesicinin x'i yoktur ama y'si vardır. Bunları bir kenarda tutalım.

Genel olarak, "İlaç bulmak mucize oldu" diyor.

Aynı kafada, sosyalist, ateist BirGün gazetesi... O da bakın ne diyor; "Antidepresan rekoru kırıldı."

Bazı izleyiciler diyecek ki; "Sen kendi kalene gol atıyorsun. Bir ülkede antidepresanların çok satılması güzel bir şey değil." Şimdi şu, "İlaç bulmak mucize" yalanını bir tespit edelim, ondan sonra antidepresanların çok satılması iyi mi kötü mü, konuşalım. Bana göre iyi değil ama bulunabilir olması iyi.

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