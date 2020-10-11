Birgün’den akılalmaz tezatlık! Barolar zaten sizin elinizde değil mi?

Türkiye'ye karşı algı operasyonlarıyla bilinen Birgün gazetesi, yine o bilindik kara propagdayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında baroların seçimi 1 Aralık'a ertelendi. Operasyon gazetesi Birgün ise, yaşanan gelişmeyi 'Seçme seçilme hakları gasp edildi' başlığı ile duyurdu.

Baro seçimlerinin ertelenmesini darbe iması ile aktaran gazete, avukatların provokasyonunun polilser tarafından engellendiğini yazdı.

Baroların kendi tekellerinde olduğunu unutan muhalefetin sözcüsü Birgün gazetesinin 'Seçme ve seçilme hakkımız gasp edldi' başlığı sonrası sosyal medyada yer alan yorumlarda 'Seçme ve seçilme hakkı elinizden alınsaydı siz şimdi o baroların başında olamazdınız' denilerek ortaya çıkan tezatlığa tepki gösterildi.