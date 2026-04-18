İzmir’in terk edilmiş incisi: Lübbey turizmle hayat bulacak
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve göçler nedeniyle terk edilmiş görüntüsüyle "hayalet köy" olarak anılan Lübbey Mahallesi, büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan tarihi dokusuyla kentsel SİT alanı ilan edilen mahalle, restorasyon çalışmaları ve Efeler Yolu rotasına dahil edilmesiyle yeniden canlanacak. İzmir Valisi Süleyman Elban, bölge hakkındaki gerçek dışı iddialara son noktayı koyarak Lübbey'in altyapı ve turizm çalışmalarıyla bir cazibe merkezi haline geleceğini müjdeledi.