İzmir’in terk edilmiş incisi: Lübbey turizmle hayat bulacak

4 EVDE RESTORASYON SÜRÜYOR Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Cumhur Şener de Lübbey'in milli mücadele döneminde, işgalcilere karşı direnen efelere ev sahipliği yaptığını, bu açıdan da ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Mahallede bulunan caminin restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şener, "Tescilli bir kültür varlığımız. Taş ve ahşabın çok iyi kaynaştığı, mimari özelliği güzel olan Bursa kemerleri bulunan Bağdadi mimari (ahşap karkas yapılar üzerine 1-2 santimetre aralıklarla çakılan çıtaların kireç harcı ile sıvanması tekniği) ve kıtık sıvalarıyla inşa edilmiş. Burada bir yerleşkenin, bir yaşamın izi olduğu, doğanın içinde bir hayatı sunduğu bir bölgedeyiz. Büyük ihtimalle 1-2 aya kadar bu restorasyon tamamlanır." diye konuştu. Şener, bölgede bulunan yaklaşık 100 evin çoğunun metruk olduğunu, 4 evde restorasyon çalışması yapıldığını, 2 evde de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.