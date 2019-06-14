Birgün ve CHP'li Mahmut Tanal'ın AK Parti karalaması ellerinde patladı Birgün Gazetesi ve CHP'li Mahmut Tanal'ın "Şile Belediyesi işçilerinin Binali Yıldırım’ın seçim çalışmasında kullanıldığı ve camiilerin elektriğinin AK Parti propagandaları için kullanıldığı" iftirasına Şile'de bulunan camii yetkilileri ve İstanbul Müftülüğü tarafından yayınlanan belgelerle yalanlama geldi.

Birgün Gazetesi ve CHP'li Mahmut Tanal'ın Şile Belediyesi işçilerinin Binali Yıldırım’ın seçim çalışmasında kullanıldığı ve camiilerin elektriğinin AK Parti propagandaları için kullanıldığı iftirası ellerinde patladı. Solak Birgün'de yayınlanan karalama haberde şu ifadelere yer verildi; "Şile Belediyesi işçilerinin Binali Yıldırım'ın seçim çalışmasında kullanıldığını ortaya çıkaran CHP'li vekil Mahmut Tanal, şimdi de ilçedeki Hüseyin Keçici Camii trafosundan metrelerce kablo yardımıyla AKP'nin seçim standına elektrik bağlandığına ilişkin görüntüleri paylaştı." Tanal da attığı twitte bu yalanı takipçileri aracılığı ile yaymaya çalıştı: Müftülükten videolu cevap Bunun üzerine İstanbul Müftülüğü hesabından yayınlanan videoda konu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıldı.

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