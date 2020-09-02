Birgün paçavrasının gündemi yalansız geçmiyor

Küresel çetelerin sözcülüğünü üstlenen, yayınlarıyla toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen, ülkede gerçekleşen her provokasyonun fitilini ateşleyen Birgün, yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl tekzip yayınlama rekoru kıran Birgün Gazetesi’nin dün, “8 fakültede akademisyen sayısı sıfır” başlığı ile manşetten verdiği haberi de yalan çıktı. 2020 Türkiye’sinde bazı illere birden fazla üniversite açılmasından rahatsız olan Birgün, algı operasyonu yaptığı manşet haberiyle hem okurlarını aldattı hem de sahtekarlıkta çığır açtı.

Kadro tam, mağduriyet yok

Eğitimin her alanında devrim yapan AK Parti’ye çamur atmaya kalkan Birgün, “80’i devlet 31’i vakıf üniversitesine bağlı olmak üzere tercih yapılabilen 111 tıp fakültesinin 10’unda yeterli akademik kadro yok” iftirasını ortaya attı. Akit’in yaptığı araştırmaya ve dün YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre, 10 üniversitenin 7’sinin 3 ay önce kurulduğu, diğer 3 üniversite de ise herhangi bir akademik kadro sıkıntısının yaşanmadığı öğrenildi. 2 yıl önce hayata geçirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açılır açılmaz görevlendirmelerin yapıldığı, ancak kadroların web sitelerinde ilan edilmediği bildirildi.

Birgün’ün hedef aldığı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi 16 Haziran’da kurulurken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi’nin 30 Haziran’da hayata kazandırıldı.