Birgün, Odatv ve T24'ün 'Tıp fakültesi' yalanı ellerinde patladı

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı algı operasyonları yürüten solak medyanın son yalanı da ellerinde patladı.

Birgün, Odatv ve T24, yine okuyucularının akıllarıyla alay ederek "Akademisyensiz tıp fakülteleri" başlıklı bir haber servis etti.

ÖSYM verilerine dayandırılan sözde haberde; 10 tıp fakültesinde akademik kadronun yetersiz olduğu ve fakültelerin 8’inde ise hiç akademisyen yer almadığı iddia edildi.

Manşetlerden girilen yalan haberle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması da pek uzun sürmedi. Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklama yaptı.

Açıklamada; "Kurulmuş olmasına rağmen 9 tıp fakültesi pasif durumdadır. Yani henüz öğrencisi yoktur. Dolayısı ile öğretim üyesi olmayan bir tıp fakültesine öğrenci kontenjanı verilmesi söz konusu değildir. Kısacası haberde iddia edildiği gibi üniversitelerimizde öğretim üyesi olmadan eğitim ve öğretim faaliyetine başlayacak herhangi bir tıp fakültesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Bir öğretim üyesi başına 6 öğrenci düşmekte"

YÖK açıklamasında tıp fakültelerindeki toplam öğrenci sayısının 96 bin 150 olduğunu ve bu fakültelerde 16 bin 270 öğretim üyesinin görev yaptığı kaydetti.

Ülkemizde bir öğretim üyesi başına 6 öğrenci düştüğünün altını çizden Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasında şöyle denildi:

"Buna göre ülkemizde bir öğretim üyesi başına 6 öğrenci düşmekte olup bu pek çok Avrupa ülkesine göre daha iyi bir orandır. Ülkemizin hekime olan ihtiyacı küresel salgın döneminde daha belirginleşmiştir. Hekimlerin yetiştiği tıp fakülteleri ilgili mevzuatına uygun olarak kurulmakta olup öğrenci kontenjanları Yükseköğretim Programları Koordinasyon Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, istihdam ve ülke ihtiyacı dikkate alınarak belirlenmektedir. Yeni kurulan bütün fakültelerde olduğu gibi tıp fakülteleri kurularak hukuki kimlikleri oluştukları anda öğretim elemanlarının mevcut olması mevzuat açısından ve pratik olarak mümkün değildir. Bu basit gerçeğin bile yok sayılması şaşırtıcıdır. Fakülteler hukuki kimliğini kazandıktan sonra öğretim üyesi ve alt yapısı oluşturulmaya başlanır. Bu fakülteler asgari öğretim elemanı sayısı ve alt yapı imkânları sağlandıktan sonra eğitim ve öğretime başlamaktadırlar"

"9 tıp fakültesi pasif durumda"

YÖK, tıp fakültelerinde öğrenci kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin de bilgiler paylaştı. Açıklamada; öğrenci kontenjanı belirlenirken, asgari öğretim elemanı sayısına ve laboratuvar, derslik gibi alt yapı imkânlarına sahip olmayan fakültelere öğrenci kontenjanı planlanmadığı belirtildi.

Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Buna göre kurulmuş olmasına rağmen 9 tıp fakültesi pasif durumdadır. Yani henüz öğrencisi yoktur. Dolayısı ile öğretim üyesi olmayan bir tıp fakültesine öğrenci kontenjanı verilmesi söz konusu değildir. Bilindiği gibi tıp fakültesinde eğitim süresi 6 yıl olup bu sürenin yaklaşık yarısı teorik eğitim şeklinde, diğer yarısı da üniversitelerin kendilerine ait hastanelerde veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı olup tıp fakülteleri ile afiliye olan eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulamalı (pratik) olarak sürdürülmektedir. Yeni kurulan tıp fakültelerinde asgari öğretim elemanı sayısı sağlanıncaya kadar öğrencilerimiz eğitimlerini aynı ilde veya komşu ilde mevcut olan diğer tıp fakültesinde, uygulamalı eğitimlerini de afiliye oldukları eğitim ve araştırma hastanesinde sürdürmektedirler. Nitekim konuyla ilgili olanların bildiği gibi, geçmişte Anadolu’nun çeşitli illerinde tıp fakülteleri kurulmuş ve öğrencileri bir süre Ankara ve İstanbul’daki tıp fakültelerinde eğitim görmüşlerdir. Bu tıp fakültelerimizin bugün yeni kurulan tıp fakültelerimize destek olacak duruma gelmiş olmaları dikkate değer ve memnuniyet vericidir"

Yükseköğretim Kurulu, açıklamasını "Öğretim üyesi olmadan eğitime başlayacak bir tıp fakültesi yok" şeklindeki ifadeyle noktaladı.