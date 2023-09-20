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Medya ‘Birgün’ değil her gün yalan! Mehmet Şimşek iddiası ellerinde patladı
Medya

‘Birgün’ değil her gün yalan! Mehmet Şimşek iddiası ellerinde patladı

Yeniakit Publisher
2023-09-20 13:08:00 - 2023-09-20 13:41:47
‘Birgün’ değil her gün yalan! Mehmet Şimşek iddiası ellerinde patladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Bakan Mehmet Şimşek hakkında Birgün gazetesinde yayımlanan “milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı haberin doğru olmadığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birgün gazetesinde, “milyarlık arazi Şimşek’in dostuna” başlıklı yalan haberin maksatlı ve çarpıtma olduğu aktarılarak, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan olduğu, Bakan Şimşek’in ilgili tarihlerde bakanlık görevini icra etmediği ve Türkiye’de olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in atandığı ilk gün bakanlığın birimleri ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına talimat verdiği ifade edildi. Bakan Şimşek’in söz konusu talimatı ile, “Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır” ifadesini açıkça belirttiği vurgulandı.

Açıklamada, “arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı” yalanı ile yapılan söz konusu haberin doğru olmadığı belirtilirken, bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algının, gazetecilik etiğine aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacağı da vurgulandı.

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