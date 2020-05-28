Bireyselleşme koronadan daha tehlikeli bir salgın

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’e konuşan Bayraktutar, belki de ilk defa anne babadan, evlatlardan, akraba ve dostlardan uzak bir bayram geçirildiğine dikkati çekerek “Evet bu bayram farklı bir deneyim oldu. Ancak asıl tehlike bizim toplum olarak değerlerimizden, özümüzden uşaklaşmamızdır. Bugün dünyayı saran bir bireyselleşme yalnızlaşma salgını var. Maalesef biz de toplum olarak bu bireyselleşmeden etkilendik. Özellikle büyük şehirlerde büyüklerimiz yaşlılarımız kendi hallerine terk edildi. Gerek akrabalarımız gerekse diğer insanlarla ilişkilerimiz daha da zayıflıyor. Kendimizin dışındaki insanları ve onların problemlerini gün geçtikçe umursamaz oluyoruz. Huzuru, sevinci, üzüntüyü, varlığı, yokluğu bireysel olarak yaşamaya doğru hızla ilerliyoruz. Asıl tehlike, asıl salgın bu bireyselleşme yalnızlaşma tehlikesidir. Oysa problemler, üzüntüler paylaşıldıkça hafifler. Bayramlarını anne babalarının yanında geçirmek yerine 5 yıldızlı otellerde, denizde geçirme anlayışı bu bireyselleşmenin tezahürleridir. Asıl tehlike, bu anlayışın çocuklarımızda gençlerimizde yerleşmesidir. Bu yüzden anne babalara büyük sorumluluk düşmektedir. İleride kapılarını çalacak evlatlar istiyorlarsa, anne babalarını ve akrabalarını ziyaret etmeyi ihmal etmemelidirler” dedi.