0553 313 94 23

Birecik’te iplik yüklü TIR yandı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkiinde seyir halindeki iplik yüklü bir TIR'da çıkan yangın nedeniyle TIR, kullanılamaz hale geldi.

23 Aralık 2018 Pazar 19:02
Birecik’te iplik yüklü TIR yandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iplik rulosu taşıyan TIR, hareket halindeyken alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkiinde  meydana geldi. Gaziantep yönünde giden Veysi Elvan’ın kullandığı 63 VS 888 plakalı iplik yüklü TIR'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü Elvan TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:02
  1. Gaziantep
  2. Şanlıurfa
  3. Birecik
  4. TIR yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılırmak'ta 103 kilogramlık yayın balığı yakalandı
    1. Kızılırmak'ta 103 kilogramlık yayın..
    2. Temel Karamollaoğlu 'Ben bu davaya..
    3. Maçın ardından
    4. Kendilerini jandarma olarak tanıtan..
    5. Macron ABD'nin Suriye kararından..
    6. Kocaeli'de denize palm yağı aktı
    7. Birecik’te iplik yüklü TIR yandı
    8. Trabzonspor, ligin ilk yarısını farklı..
    9. Serrac ile İtalya Başbakanı Conte..
    10. Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top..
    11. Kış mevsiminde meyve veren dut ağacı..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. Motosikletlilerden sokak hayvanları..
    14. Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil..
    15. Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları
    16. MÜSİAD'dan Malezya'da helal gıda..
    17. Sokak ortasında dehşet! Çocuklarının..
    18. Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!
    19. Ziya Sözen 'pezevenk' Müjdat ve..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak