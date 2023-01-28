Birçok yerde şubesi olan dev şirket iflas etmişti! FTX kurucusu SBF şoke etti: Altcoinlerimi geri verin!

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, kripto paralarının geri verilmesini talep ediyor. Yeni açıklamalarında, FTX varlıklarının hiçbir yetkisiz işlemle ilişkilendirilmeden alı konulduğunu öne sürdü.

İflas etmiş kripto borsasının kurucusunun avukatları, FTX tarafından tutulan kriptoya erişimini kısıtlamaya yeter hiçbir kanıt olmadığını söyleyerek bu hakkı geri istedi. Kripto borsası iflas başvurusu yaptığında 11 Kasım 2022'de FTX'in CEO'luğundan istifa eden Bankman-Fried, şu anda suçsuz olduğunu iddia ettiği banka havalesi dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Eski FTX CEO’su, borsa varlıklarını geri talep etti

Devam eden FTX davasında, Sam Bankman’ın avukatları, eski şirketi FTX’in sahip olduğu varlıklara ve kripto para birimlerine erişimi olması gerektiğini iddia etti. Avukatlar, SBF’nin daha önce şüphelenilen herhangi bir yasa dışı faaliyete karıştığına dair bir kanıt olmadığını savunuyor. 11 Kasım 2022’de FTX CEO’luğundan istifa eden Bankman-Fried, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçları gerekçesiyle yargılandıktan sonra kefaletle serbest kaldı. Borsa, 7 Kasım’da başlayan haftada iflasıyla 9 milyar dolarlık zarara neden oldu.

SBF, FTX’in varlıklarında hak iddia ediyor

SBF’nin 250 milyon dolarlık kefaletle serbest kalma anlaşması, FTX’in ve kardeş şirketi Alameda Research tarafından tutulan varlıkların tamamına erişiminin yasaklanmasını içeriyordu. Bu anlaşma aynı zamanda FTX veya Alameda fonları ile satın alınan kripto para birimlerini de içeriyor.

28 Ocak’ta, SBF’nin avukatlarından Mark Cohen mahkemeye bir mektup göndererek, hazırlık konferansından bu yana yaklaşık üç hafta geçtiğini ve Hükümet soruşturmasının SBF’nin başından beri söylediklerini doğruladığını varsaydı. Avukat ayrıca, New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinden Yargıç Lewis Kaplan’a konferansta uygulanan kefalet şartının geri çekilmesi gerektiğini, çünkü bu şartı elde etmek için sunulan tek gerekçenin kanıtlanmadığını söyledi.

Sam Bankman-eski Fried’ın arkadaşları kimler?

turkiyeajansi.com'un aktardığı haberde: 27 Ocak’ta dosyalanan bir belgede ABD Adalet Bakanlığı, Bankman-Fried’in davada tanıklarından FTX’in Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller ile temasa geçmeye çalıştığını belirtti. Adalet Bakanlığı daha sonra, bu iletişime yasak getirilmesini talep etti. Cohen, bu kısıtlamaya katıldığını, ancak Bankman-Fried’in terapisti George Lerner gibi bazı eski çalışanlarla iletişim kurabilmesi gerektiğini söylüyor. Cohen ayrıca şunları söyledi:

Bankman-Fried’in eski veya yeni bir FTX çalışanıyla yaptığı her iletişime avukatını dahil etmesini zorunlu kılmak, kaynaklarını gereksiz yere zorlar ve bu davayı savunma kabiliyetine zarar verir.

14 Aralık tarihli rapor, Terra USD’nin (UST) Mayıs ayındaki düşüşünün haftalık gerçekleşen kayıpların 20,5 milyar dolarda zirveye ulaştığını, ardından Three Arrows Capital ve Celsius’un Haziran ayındaki çöküşünün ardından haftalık gerçekleşen kayıpların 33 milyar dolarda zirveye ulaştığını buldu. Buna karşılık, FTX destanı sırasında haftalık gerçekleşen kayıplar, 7 Kasım’da başlayan haftada 9 milyar dolarla zirve yaptı ve o zamandan beri haftalık olarak düşüyor.

Şimdi SBF ve avukatları, hiçbir yetkisiz işlem tespit edilmediğini öne sürerek kurucunun FTX varlıklarını geri talep ediyor. Kriptokoin.com olarak aktardığımız Kasım ayındaki iflastan bu yana, SBF’nin ödediği tek bedel 250 milyon dolarlık kefalet cezası oldu.