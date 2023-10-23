Birçok ülkenin vatandaşları satın alıyor, o herkesin yıldızı: Kahve, kilo almayı önler! Duyan her gün tüketti

Ancak kahve çok sevildiğinden ve bazen fazla tüketildiğinden kahvenin kilo aldırıp aldırmadığı çok fazla kişi tarafından merak edilir. Bilhassa diyet dönemlerinden daha fazla kahve tüketilmektedir. Çünkü kişi çok fazla yemek yiyemeyince kahveden destek almak ister. Çünkü kahvenin tok tutma özelliği vardır. Uzmanlara göre kahve tek başına asla kilo aldırmaz.

Ancak kahvenin içine eklenen şeker, krema, tatlandırıcı, şurup ve süt tozu gibi şeyler kilo aldırabilir. Asıl kilo aldıran kişinin yaktığından fazla kaloriyi vücuduna almasıdır. Bu yüzden kahve tüketirken bu göz önünde bulundurulmalıdır. Kahve ya sade ya da az yağlı/yağsız sütle tercih edilmelidir. Bununla beraber kahve tercihi de oldukça önemlidir. Kahve kilo aldırır mı? Kahve içmek kilo yapar mı, verdirir mi? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Kahve Kilo Aldırır mı?

Tek başına kahvenin kalorisi oldukça düşük olduğundan kahve diyet yaparken de tercih edilebilen bir içecektir. Peki kahve kilo aldırır mı? Aslında kahve tek başına kalorisi yüksek ve kilo aldıran bir içecek değildir. Ancak kahvenin içine eklenen şeker, krema ve şurupların kahvenin kalorisini yükselterek kilo aldıran bir içeceğe dönüştürmektedir. Şekersiz içilen Türk kahvesi ya da filtre kahve kesinlikle kilo aldırmaz.

Eğer kahveyi sütlü içmeyi seviyorsanız kilo almamak için az yağlı ya da yağsız süt tercih edebilirsiniz. Şekersiz sütlü kahve kilo aldırmadığı gibi kilo vermeye de destek olmaktadır. Bununla beraber kahve seçimi de kilo alma ya da verme konusunu etkilemektedir. Paketli hazır kahvelerin kalorisi daha yüksek olduğu için kilo almak istemeyenlerin demleme kahveleri ya da Türk kahvesi gibi kahveleri tercih etmesi gerekmektedir.

Sabah Aç Karnına Kahve İçmek Zayıflatır mı?

Kahve günün her saatinde tüketilebilen bir içecektir. Ancak sabah kahvelerinin yeri başkadır. Pek çok kişi de sabah aç karnına kahve içmek zayıflatır mı? Diye merak eder. Burada önemli olan tercih edilen kahve türüdür. Örneğin filtre kahve, Türk kahvesi, espresso gibi kahveler metabolizmanın hızlanmasını sağlayacağı için zayıflamaya yardımcı olur.

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Buna karşılık kremalı, şekerli ve şuruplu kahveler kilo verdirmediği gibi kilo alınmasına da neden olabilir. Diğer yandan paketli ikisi ya da üçü bir arada olan hazır kahveler de kilo verdirmez tersine kilo alınmasına yol açar. Burada önemli olan kalori miktarıdır. Kalori yükseldikçe kahve kilo verdirmez tersine kilo almaya neden olur. Özellikle sütlü şekersiz kahvenin kilo vermeye yardımcı olduğu ve metabolizmayı hızlandırdığı beslenme uzmanları tarafından da belirtilmiştir.

Kahve İçmek Kilo Yapar mı?

Kahve aslında zevk alınan bir içecektir. Böyle bir içeceğin gün içinde tüketimi fazla olduğu için pek çok kişi kilo aldırıp aldırmadığı konusunda tereddüt yaşar. Hatta kahve içmek kilo yapar mı? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulur. Aslında kahve içmek kilo yapmaz.

Hatta şekersiz sütlü kahve kilo verilmesine bile yardımcı olur. Burada önemli olan kahveye şeker eklememek ve şuruplu kahveleri tercih etmemektir. Kahve tercihi kilo alımında oldukça etkilidir. Türk kahvesi, espresso ve filtre kahve gibi kahveler kilo yapmaz tersine kilo verdirir. Ancak yine de gün için belli bir limit aşılmamalıdır.

Kahve Kilo Verdirir mi?

Kahve kilo verdirir mi? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak espresso, Türk kahvesi ve filtre kahve metabolizmanın hızlanmasını sağladığından kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Ancak yine de tek başına kahvenin kilo verdirdiğini düşünmek doğru değildir.