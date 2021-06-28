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Korona Virüs Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getirebilir
Korona Virüs

Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getirebilir

Koronavirüste Dünya Sağlık Örgütü'nden son günlerde artış gösteren ve Türkiye'de de görülmeye başlanan Koronavirüs Delta varyantı vakalarından sonra ürküten açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için kritik son dakika açıklamaları yaptı. Diğer yandan bazı ülkelerde yeniden tırmanış ve sokağa çıkma yasakları gündemde.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 09:57:00 -
Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getirebilir

Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) son günlerde yükseliş gösteren kovid Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti. Ayrıca Delta varyantının korkulan yükselişe neden olduğu birçok ülkede sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamaların geri getirilmesi gündemde. Türkiye 1 Temmuz itibarıyla normalleşmeye gidiyor.

"İki doz aşı bile korumayabilir"

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı maksimum dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. DSÖ'nün ilaç ve tıbbi ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'

Türkiye koronavirüs tedbirlerini vaka sayılarını kontrol altına alarak 1 temmuz itibarıyla kaldırarak normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması olmaksızın ikinci kademeye geçiyor

Birçok ülkede yeniden yasaklar gündemde

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Delta varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış koronavirüs korku yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Kovid-19'da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu. DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao, "İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Eda

Iki dozda korumayacaksa hic asi olmayalim teslim olalim bari ne olacaksa olsun.
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Halkoğlu

Çok doğru, iki doz aşı koruyamayabilir. En iyisi 3. ve 4. dozlar hatta beşin dozlar vurulmalı. Baktınız ki ellerindeki aşı stoku tükendi işte o zaman otomatik olarak iyileşme gerçekleşmiş demektir. Ondan sonra da fazla sevinmeyin daha başka korku senaryolarına daha başka sebeplerden dolayı kapanmalara hazır olun. Çünkü perdenin ikinci bölümü var daha!!! Bu bir süreç. Yani virüs, ve varyant perdesi bittiğinde süreç tamamlanmış olmuyor. 2025'e kadar rahat uyumayı terk edin. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük şansı da sadece ve sadece ve tek kelime ile ve hiç abartısız ve hilesiz olarak Erdoğan. Ha, Erdoğan'ın hiç mi hatası yok. Var. Çok mu dört dörtlük? Değil. Ama mevcutların en iyisi. Daha da dürüst olmak gerekirse farklı olarak en iyisi. Oy verecek başak adam bulun ona verelim. Yok. Bu da bir geçek. Aksi halde küresel hegemonyanın oyuncağı olacaktık. Türkiye'yi deney tahtasına çevireceklerdi. Ama tabi şimdi denizdeki balığın suyun kıymetini bilmediği gibi biz de Erdoğan’ın kıymetini bilemiyoruz. Gittiğinde anlayacağız ama o zaman da bir kıymeti kalmayacak. Ha, 85 milyon, her şeyin farkında, 2023’te sandığa giderken yeni bir oyuna gelmeyip tekrar Erdoğan diyecek gibi görünüyor. Kalın sağlıcakla.
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