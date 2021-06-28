Birçok ülkede korkulan oldu! Delta varyantı yasakları geri getirebilir

Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) son günlerde yükseliş gösteren kovid Delta varyantı vakalarından sonra çok konuşulacak açıklamalar geldi. DSÖ yetkilisi aşılar ve maske kullanımı için flaş sözler sarf etti. Ayrıca Delta varyantının korkulan yükselişe neden olduğu birçok ülkede sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamaların geri getirilmesi gündemde. Türkiye 1 Temmuz itibarıyla normalleşmeye gidiyor.

"İki doz aşı bile korumayabilir"

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ'den iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı maksimum dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. DSÖ'nün ilaç ve tıbbi ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Pek çok kişi iki doz Kovid-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler.'

Türkiye koronavirüs tedbirlerini vaka sayılarını kontrol altına alarak 1 temmuz itibarıyla kaldırarak normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması olmaksızın ikinci kademeye geçiyor

Birçok ülkede yeniden yasaklar gündemde

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Delta varyantı olarak da bilinen mutasyona uğramış koronavirüs korku yaratmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Delta mutasyonuna karşı dikkatli olunması uyarısını yinelerken bu varyantın orijinal Kovid-19'da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu. DSÖ'nün ilaç ve sağlık ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao, "İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler" açıklamasında bulundu.