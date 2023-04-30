Birçok kişi bilmiyor! Nazım Hikmet’in bu şiirinden haberiniz var mı?
Yeni Akit yazarı, tarihçi Mustafa Armağan'ın, "Nazım Hikmet’in, CHP’nin yıkılıp gideceğine dair şiiri olduğunu biliyor muydunuz?" başlıklı yazısı...
Tarihçi Mustafa Armağan, Yeni Akit'teki yazısında, komünist Nazım Hikmet'in, CHP'ye yönelik pek bilinmeyen eleştiri dolu şiirini paylaştı.
Armağan'ın bugünkü yazısı şöyle:
“Ey Türk faşisti!
Birinci vazifen Türk matbaalarını yıkmak, makinelerini ısırmak, demirleri dişleyip duvarlara saldırmaktır. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli, gazeteleri çamurlara serip üzerinde ağzın köpürünceye kadar tepinmektir. Bu temel partinin hazinesidir.”
Aziz Nesin 5 Şubat 1948 günü Zincirli Hürriyet gazetesinde kalemini bilemiş, CHP iktidarının 3 yıl önce Tan gazetesi ve matbaasına saldırtıp makinelerine varıncaya kadar tahrip ettirdiği gençleri “Gençliğe Hitabe”yi yansılayarak böyle hedef almıştı.
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Yazı şöyle devam ediyordu:
“Bir gün nümayiş (gösteri) yapmak için emir alırsan, bütün polisleri yanıbaşında bulacaksın.
Meydanlarda kitaplarını yaktığın namuslu insanlar, bütün dünyada eşi emsali görülmemiş şekilde işkenceye tabi tutulabilir. Emniyet müdürlüğümüzde dövülebilir. Demir Ahmet (CHP’nin tek parti iktidarından kalma Emniyet Müdürü) tarafından sövülebilir. Bütün malları mülkleri zaptedilmiş, matbaaları yıkılmış, gazeteleri kapatılmış, evleri tarumar edilmiş, çoluk çocuğu dağıtılmış haneleri işgal, kendileri perişan edilmiş olabilir.”
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